Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 23/11 trời có mưa, ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C. Ngày mai, 25/11 sẽ là ngày rét nhất ở khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội trong đợt rét này. Nhiệt độ ban ngày không vượt quá 19 độ C, về đêm ở mức 14-15 độ C.

Không khí lạnh tăng cường đã bao trùm, Bắc bộ có mưa rét trong sáng nay

Trên biển từ sáng sớm 24/11, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối 24/11 đến ngày 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 24/11, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm

Đêm 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm.