Dự báo thời tiết ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ảnh minh họa: PV.

Thời tiết nhiều tỉnh có mưa, có nơi mưa to

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đêm 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ lúc 19 giờ phổ biến từ 18-21 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo thời tiết trên đất liền: từ chiều tối và đêm 18/11, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuống thấp, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ.

Thời tiết biển động mạnh, gió to và sóng biển dâng cao

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Chuyên gia cảnh báo từ đêm 19/11 đến hết ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do tình hình không khí lạnh tăng cường, các hình thái thời tiết nguy hiểm có khả năng hình thành và tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Chuyên gia cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.