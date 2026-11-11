Không khí lạnh ảnh hưởng khai thác tại nhiều sân bay miền Bắc

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, sau nhiều ngày thời tiết miền Bắc duy trì nền nhiệt tương đối cao, đợt không khí lạnh mạnh lần này đã khiến thời tiết chuyển biến rõ rệt.

Hình ảnh chuyến bay phải bay chờ do gió mạnh tại sân bay Đồng Hới. Ảnh: VATM.

Quá trình xâm nhập và tăng cường của không khí lạnh, kết hợp với khối không khí nóng ẩm tồn tại trước đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các vùng mây đối lưu hình thành và phát triển.

Mưa rào, dông xuất hiện trên diện rộng, đi kèm gió mạnh, gió giật và những biến động nhanh về hướng, tốc độ gió, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh, gây khó khăn cho công tác điều hành và khai thác bay.

Đặc biệt, sự thay đổi đột ngột về hướng và tốc độ gió trong khu vực mây dông có thể gây nhiễu động không khí, làm gia tăng rủi ro đối với tàu bay trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh trong ngày 9/11, nhiều sân bay khu vực miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác, kèm theo gió Đông Bắc mạnh, có lúc có gió giật.

Tại sân bay Nội Bài, mưa rào khiến tầm nhìn ngang thấp nhất giảm xuống 4,2 km, gió Đông Bắc (gió cạnh) có lúc giật 27 kt (cấp 6). Sân bay Vân Đồn cũng ghi nhận gió giật cấp 6 và mưa nhỏ.

Sân bay Cát Bi, mưa mạnh làm tầm nhìn ngang thấp nhất giảm xuống 2,4 km, gió giật 23 kt. Sân bay Điện Biên có mưa mạnh, tầm nhìn ngang thấp nhất giảm xuống 1,5 km. Tại sân bay Thọ Xuân, mưa dông mạnh khiến tầm nhìn ngang giảm xuống 1,8 km, gió giật 24 kt.

Đáng chú ý, hai sân bay Vinh và Đồng Hới ghi nhận mưa và gió giật mạnh. Với sân bay Vinh, tầm nhìn ngang thấp nhất giảm xuống 0,8 km, gió giật 34 kt (cấp 8).

Đối với sân bay Đồng Hới, mưa mạnh và gió giật kéo dài nhiều giờ (từ 9h - 23h30’ ngày 09/11); tầm nhìn ngang thấp nhất giảm xuống 0,65 km, gió Đông Bắc giật mạnh 40 kt (tương đương cấp 8).

Mưa lớn, gió cạnh và gió giật mạnh đã gây khó khăn cho hoạt động cất, hạ cánh. Tại sân bay Đồng Hới, có hai chuyến bay không thể hạ cánh và phải chuyển hướng đến sân bay dự bị.