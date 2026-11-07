Không khí lạnh ảnh hưởng Đông Bắc Bộ từ tối 08/11/2026, Hà Nội chuyển rét, biển động mạnh

Bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và tối 08/11/2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ chiều tối 08/11 đến sáng 09/11/2026, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh lên, biển động mạnh.

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Hiện nay (07/11/2026), ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ lúc 19 giờ phổ biến từ 25-28 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh

Trên đất liền

Khoảng chiều tối và tối 08/11/2026: không khí lạnh ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Vùng núi Bắc Bộ: từ đêm 08/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: từ ngày 09/11 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội

Tối và đêm 08/11/2026 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Từ chiều tối 08/11 đến sáng 09/11: có mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 09/11: trời chuyển rét.

Trên biển

Vịnh Bắc Bộ (từ tối và đêm 08/11): gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 09/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ chiều tối 08/11 đến sáng 09/11/2026: Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng đêm 08/11 đến đêm 11/11/2026: khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.

Khuyến cáo

Hạn chế ra ngoài, tránh trú dưới cây cao, biển quảng cáo, công trình tạm khi có dông, lốc, sét.

Tránh qua lại sông, suối nhỏ, ngầm tràn và khu vực sườn dốc trong thời gian mưa lớn.

Chủ động chằng chống nhà cửa, gia cố cây cối, thoát nước cho vùng trũng, thấp.

Tàu thuyền hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và các vùng biển có gió mạnh cần theo dõi sát bản tin để bảo đảm an toàn.

Người dân vùng núi chú ý giữ ấm khi trời chuyển rét, nhất là vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 21h30 ngày 07/11/2026. Bản tin tiếp theo được ban hành vào 03h30 ngày 08/11/2026.