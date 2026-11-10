Không khí lạnh ảnh hưởng đến nam Trung Bộ; Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét. (Ảnh: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ lúc 13 giờ tại Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Gió đông bắc mạnh ở Bạch Long Vỹ cấp 7-8, giật cấp 9-10; Cồn Cỏ cấp 8, giật cấp 9; Lý Sơn cấp 6-7, giật cấp 8; Phú Quý gió giật cấp 7; Huyền Trân gió đông bắc đến đông cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền chiều tối nay (10/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét; thành phố Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở Bắc Bộ ở mức 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét.

Trên biển (đêm 10/11 và ngày 11/11) ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; ngày 11/11 gió giảm dần. Sóng cao 2-4m, biển động.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía tây nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 3-5m, biển động.

Dự báo từ chiều tối 10/11 đến đêm 11/11 thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông.

Thành phố Huế và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.