Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21-10, đợt không khí lạnh yếu từ phía Bắc sẽ tác động đến thời tiết các tỉnh, thành phía Bắc (bao gồm cả Hà Nội).

Tuy nhiên, cường độ không khí lạnh yếu và di chuyển lệch từ phía Đông vào nên thời tiết trên đất liền không biến động lớn. Nền nhiệt giảm khoảng 1-2 độ C trong hai ngày 21, 22-10.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội trong hai ngày 21, 22-10. Ảnh minh hoạ.

Riêng khu vực phía Đông khu vực Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, từ đêm 21 đến ngày 22-10 sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau đó mưa giảm dần và nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại vào những ngày cuối tuần.

Đối với khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ, trong các ngày 22, 23-10 duy trì hình thái mưa rào và dông rải rác vào khoảng thời gian chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, không khí lạnh tác động chủ yếu lên thời tiết biển. Từ chiều 21-10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m khiến biển động mạnh.

Cảnh báo trong đêm 21-10 và ngày 22-10, cường độ gió tại vùng biển này tiếp tục mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động rất mạnh, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.