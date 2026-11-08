Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ tối 08/11/2026, Hà Nội mưa dông rồi chuyển rét từ 09/11/2026

Từ chiều tối và tối 08/11/2026, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Vùng núi Bắc Bộ chuyển rét từ đêm 08/11, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 09/11/2026.

Trước khi không khí lạnh tới, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trên biển, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh, sóng cao, biển động mạnh.

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Hiện nay (08/11/2026), bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ lúc 01 giờ phổ biến từ 23-26 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh

Trên đất liền

Chiều tối và tối 08/11/2026: không khí lạnh ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Vùng núi Bắc Bộ: từ đêm 08/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: từ ngày 09/11/2026 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội

Tối và đêm 08/11/2026 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Từ chiều tối 08/11 đến sáng 09/11: có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 09/11/2026: trời chuyển rét.

Trên biển

Vịnh Bắc Bộ: từ tối và đêm 08/11, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 09/11/2026, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ chiều tối 08/11 đến sáng 09/11/2026: Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng đêm 08/11 đến đêm 11/11/2026: khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra

Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.

Khuyến cáo

Hạn chế ra ngoài khi có dông, lốc, sét; tránh trú dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo, công trình tạm.

Không qua lại khu vực sông, suối nhỏ khi mưa lớn; đề phòng sạt lở đất ở sườn dốc.

Người dân vùng trũng, thấp chú ý nguy cơ ngập úng.

Tàu thuyền hoạt động trên vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông theo dõi sát diễn biến gió, sóng.

Người dân vùng núi giữ ấm khi trời chuyển rét, nhất là vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 03h30 ngày 08/11/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 09h30 ngày 08/11/2026.