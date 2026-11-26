Từ khoảng chiều 27/11/2026, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Do không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11/2026 có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng ở nhiều khu vực từ Tp. Huế đến Khánh Hòa.

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Hiện nay (26/11/2026), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 19-21 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ tới

Trên đất liền

Từ khoảng chiều 27/11/2026: không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm và sáng trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ; vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội: không mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ.

Trên biển

Từ chiều tối 27/11/2026, vịnh Bắc Bộ: gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,0-2,5m; biển động.

Từ đêm 27/11/2026, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ chiều 27/11 đến sáng 30/11/2026, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Khuyến cáo

Hạn chế đi qua sông, suối nhỏ và các vùng trũng thấp khi có mưa lớn.

Đề phòng sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Chủ động ứng phó khi có dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn.

Người dân ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần giữ ấm vào đêm và sáng.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 15h30 ngày 26/11/2026. Bản tin tiếp theo được ban hành lúc 21h30 ngày 26/11/2026.