Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ 18/11/2026, trời chuyển rét, vịnh Bắc Bộ gió giật cấp 8-9

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ngày 18/11/2026 ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ đêm 18/11/2026, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khoảng đêm 19/11/2026 và ngày 20/11/2026, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh, biển động mạnh.

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Hôm nay (16/11/2026), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến từ 22-25 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh

Trên đất liền

Ngày 18/11/2026: không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11/2026, ngày 20/11/2026: không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió: trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 18/11/2026 đến ngày 19/11/2026: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11/2026: Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 19/11/2026: Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh

Vùng núi và trung du Bắc Bộ: phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội

Khoảng trưa và chiều 18/11/2026: chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Ngày và đêm 18/11/2026: có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11/2026: trời chuyển rét.

Trên biển

Từ trưa và chiều 18/11/2026, vịnh Bắc Bộ: gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11/2026, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ khoảng đêm 19/11/2026 đến 21/11/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Khuyến cáo

Các phương tiện hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi cần theo dõi sát bản tin, lưu ý gió mạnh, sóng lớn.

Người dân vùng núi, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cần tránh các sông, suối nhỏ và sườn dốc khi có mưa lớn.

Đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khi có dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; chú ý an toàn cây cối, nhà cửa, công trình.

Giữ ấm cơ thể khi trời chuyển rét, nhất là tại vùng núi có nơi rét đậm.

Thời gian phát tin

Tin phát lúc 09h30 ngày 16/11/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h30 ngày 16/11/2026.