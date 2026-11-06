Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ 08/11/2026, mưa lớn diện rộng từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng

Một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ vào khoảng chiều tối và tối 08/11/2026. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ khoảng đêm 08/11 đến đêm 11/11/2026, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Ngày 06/11/2026, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 29-32 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh

Trên đất liền

Khoảng chiều tối và tối 08/11/2026: không khí lạnh ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Vùng núi Bắc Bộ: từ đêm 08/11/2026 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: từ ngày 09/11/2026 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội

Tối và đêm 08/11/2026 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Từ chiều tối 08/11 đến sáng 09/11/2026 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 09/11/2026 trời chuyển rét.

Trên biển

Vịnh Bắc Bộ (từ tối và đêm 08/11/2026): gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 09/11/2026, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ khoảng đêm 08/11 đến đêm 11/11/2026, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.

Khuyến cáo

Người dân ở khu vực có mưa lớn hạn chế đi lại qua sông, suối nhỏ; đề phòng lũ quét.

Chú ý sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trong mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gia cố nhà cửa, cây cối và các công trình dễ bị ảnh hưởng.

Tàu thuyền và các hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông cần theo dõi sát diễn biến gió mạnh, sóng lớn.

Vùng núi Bắc Bộ chuẩn bị biện pháp chống rét từ đêm 08/11/2026.

Thời gian phát tin

Tin phát lúc: 15h30 ngày 06/11/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 21h30 ngày 06/11/2026.