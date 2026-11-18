Chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định về diễn biến không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đêm nay phổ biến 16-19 độ C. Ngày 19-11, nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này chỉ còn 19-22 độ C.

Mưa trên diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đêm nay. Một số nơi có mưa vừa, mưa to, sau đó mưa giảm dần.

Từ ngày 19-11, không khí lạnh sẽ mở rộng ảnh hưởng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực này sẽ chuyển lạnh, có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Đợt mưa lớn dự báo kéo dài đến đêm 21-11, tổng lượng mưa phổ biến tại Trung bộ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh từ cấp 6 trở lên xuất hiện tại vịnh Bắc bộ, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Còn theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 18 đến 21-11, gió Đông Bắc trên vùng biển Lâm Đồng và Nam bộ hoạt động mạnh. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM gió cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động. Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên vùng biển cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong mưa dông.