Không khí chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-20231

Công tác chuẩn bị hội trường

Theo đó, Ban Trị sự đã rà soát tổng thể các nội dung phục vụ đại hội như: công tác khánh tiết, trang trí hội trường, âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự, công tác đón tiếp đại biểu, hậu cần,... Các bộ phận đều phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng từng nội dung để đại hội diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành công tốt đẹp.

Theo chương trình, sáng mai, 21-9, Ban Trị sự sẽ chính thức đón tiếp các đại biểu về tham dự đại hội. Buổi chiều, phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) .

Một số hình ảnh ghi nhận: