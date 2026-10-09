Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài, chủ nhà bị xử phạt

Công an xã Hiệp Mỹ lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.N.T. (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Ngày 9/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, ngày 7/10, Công an xã Hiệp Mỹ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông N.N.T (sinh năm 1958, ngụ ấp Ô Lắc, xã Hiệp Mỹ) về hành vi không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn, Công an xã Hiệp Mỹ phát hiện tại nhà ông N.N.T có người nước ngoài lưu trú nhưng chưa thực hiện gia hạn khai báo tạm trú với cơ quan công an theo quy định.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã mời chủ hộ đến trụ sở làm việc đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối về hành vi: “Cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 1 đến 3 người nước ngoài” theo Điểm e, Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, ông N.N.T nhận thức rõ hành vi vi phạm, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai báo tạm trú đối với người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.