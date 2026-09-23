Không ít người dân vẫn chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ

Nhiều đoạn taluy của tuyến tỉnh lộ ĐT.701 đoạn từ xã Cà Ná đến xã Phước Dinh có nguy cơ sạt lở tiếp bởi mưa lớn sẽ còn kéo dài. Ảnh: Công Thử /TTXVN

Tại cung đường ven biển của tỉnh Khánh Hòa, đây là cung đường tuyệt đẹp vì một bên là núi, một bên là biển, rất thu hút người dân và du khách lưu thông qua lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên tuyến đường này. Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, ngành chức năng và các địa phương có tuyến đường đi qua đã thông báo, khuyến cáo người và phương tiện không được di chuyển vì khả năng sạt lở đất, đá từ trên núi xuống là khó tránh khỏi, rất nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, dẫu có phát đi thông báo, cảnh báo, cảnh giới…nhưng các phương tiện tham gia giao thông vẫn mặc nhiên lưu thông như bình thường. Ngay trong sáng 23/9, một số đoạn trên tuyến đường ven biển nối từ xã Cà Ná đến xã Phước Dinh đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá từ trên núi xuống. Tuy nhiên, vẫn có nhiều phương tiện ngang nhiên chạy qua lại trên tuyến đường này khi lực lượng chức năng chưa kịp đến hiện trường xử lý.

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, đá, cây cối từ trên núi xuống đường tỉnh lộ ĐT701 đoạn xã Cà Ná. Ảnh: TTXVN phát

Trung tá Nguyễn Xuân Triều, Phó trưởng Công an xã Cà Ná cho biết, ngay khi xảy ra sạt lở, lực lượng Công an xã đã khẩn trương đến hiện trường, ngăn không cho người dân và phương tiện lưu thông qua lại. Đồng thời, Công an xã cũng huy động lực lượng, máy móc đến dọn các tảng đá to, cây cối ngã đổ lăn xuống chắn đường để tránh tắc nghẽn lưu thông.

Ông Phan Thành Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Cà Ná cho biết, đến thời điểm này công tác xử lý, khắc phục sạt lở đất, đá tại các vị trí của tuyến đường ven biển, đoạn của xã Cà Ná đã cơ bản hoàn thành. UBND xã cũng đã liên tục phát đi thông báo, cấm biển báo cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời cử lực lượng túc trực không cho các phương tiện qua lại trên tuyến đường này để tránh xảy ra thiệt hại không đáng có.

Tại Khánh Hòa, từ sáng ngày 23/9, mưa lớn kéo dài liên tục đã gây nhiều khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như hoạt động sản xuất. Tại các địa phương vùng cao, miền núi trong tỉnh, các lực lượng chức năng cũng đang tăng cường thông tin để người dân biết diễn biến phức tạp của mưa lũ; đồng thời cử lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, không cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, cầu, cống, đường bị ngập sâu hoặc nơi có nước chảy xiết, tránh các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống.

Tại xã Bác Ái Tây, chính quyền địa phương cũng đang tăng cường thông tin về tình hình mưa lũ để người dân chủ động phòng tránh. Bà Tạ Yên Thị Lâm Hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bác Ái Tây cho biết, Bác Ái Tây là xã miền núi, với diện tích tự nhiên rộng hơn 478 km2 (thuộc diện các xã lớn nhất tỉnh), điều kiện địa hình chủ yếu là đồi núi. Khi có mưa lũ thường hay bị sạt lở, chia cắt.

Lực lượng Công an xã Cà Ná xử lý tảng đá to lăn từ trên núi xuống chắn đường ĐT701. Ảnh: TTXVN phát

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Đảng ủy xã Bác Ái Tây đã yêu cầu Ban chỉ huy Quân sự xã, Công an xã thường xuyên kiểm tra, cử lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường hay xảy ra lũ quét như tại cầu Suối Vơ, cầu Tà Nạt, đập tràn Krum; đồng thời bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

UBND xã Bác Ái Tây cũng khẩn trương rà soát các hộ dân sinh sống dọc suối, sườn núi, trên rẫy cao, khu vực trũng thấp có nguy cơ sạt lở, khu vực có nguy cơ bị chia cắt như tuyến đường tỉnh lộ 707; khu vực sản xuất nông nghiệp xứ đồng Dốc Tuông…; qua đó sẵn sàng phương án di dời người dân đến nhà kiên cố, trụ sở thôn hoặc trường học khi có dấu hiệu sạt lở, ngập úng.

Trước dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về việc thiên tai còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công điện và yêu cầu các xã, phường, đặc khu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cũng yêu cầu các địa phương, nhất là các địa phương miền núi, vùng cao, vùng xung yếu khẩn trương bố trí lực lượng túc trực, cảnh giới tại các khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý khi xuất hiện diễn biến bất thường, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra một số thiệt hại bước đầu cho các địa phương ở khu vực phía Nam của tỉnh. Cụ thể, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều vị trí tại Km 218+730 thuộc tuyến quốc lộ 27, đoạn đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn) vào chiều 21/9; ngay sáng 23/9 cũng đã xảy ra sạt lở đất, đá tại một số vị trí trên tuyến đường ĐT701 (đường ven biển khu vực từ xã Cà Ná đến xã Phước Dinh).

Tuyến tỉnh lộ ĐT701 đoạn từ xã Cà Ná đến xã Phước Dinh có nguy cơ sạt lở tiếp bởi mưa lớn sẽ còn kéo dài. Ảnh: Công Thử/TTXVN