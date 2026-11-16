Không huy động kinh phí từ phụ huynh để tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục tổ chức lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo. Ảnh minh họa: MOET

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 8010/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thực hiện chủ đề năm học 2026-2027 "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo", tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Các hoạt động cần được triển khai trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và cơ sở giáo dục, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Không tổ chức hoạt động phô trương, gây tốn kém

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục đổi mới hình thức tổ chức theo hướng tinh gọn, ý nghĩa; không tổ chức các hoạt động phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí.

Các đơn vị được khuyến khích tổ chức hoạt động ngay tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường. Việc tổ chức phải bảo đảm không ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, học tập của nhà trường.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các cơ sở giáo dục cần chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học.

Chăm lo, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của nhà giáo

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục quan tâm thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo.

Các đơn vị cần rà soát, giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc của nhà giáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu chú trọng biểu dương, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục.

Đặc biệt, cần quan tâm ghi nhận những cống hiến của đội ngũ nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Theo Bộ GD&ĐT, việc kịp thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục đối với các thế hệ thầy, cô giáo.

Gắn kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam với đổi mới giáo dục và chuyển đổi số

Một nội dung được Bộ GD&ĐT khuyến khích là gắn các hoạt động kỷ niệm với đổi mới chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và thúc đẩy chuyển đổi số trong nhà trường.

Theo đó, mỗi cơ sở giáo dục có thể lựa chọn hoạt động chuyên môn phù hợp nhằm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm, phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo.

Bộ GD&ĐT đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đề cao tính trung thực, liêm chính học thuật, hướng tới dạy thực chất, học thực chất và đánh giá thực chất.

Các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục được khuyến khích sử dụng những kênh thông tin, nền tảng số hiện có để giới thiệu nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò.

Việc truyền thông cần bảo đảm thông tin chính xác, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền đối với hình ảnh theo quy định. Đặc biệt, không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.

Với những yêu cầu trên, Bộ GD&ĐT định hướng các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ dừng lại ở việc tri ân, tôn vinh mà còn trở thành dịp lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.