Không huy động đóng góp từ người học để tổ chức hoạt động dịp 20-11

Cô và trò Trường Tiểu học và THCS Tân Khai (phường Vĩnh Hưng). Ảnh: Lê Nguyễn

Nhằm phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị lựa chọn nội dung, quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.

Các hoạt động cần được tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực, ý nghĩa; tránh phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Bộ khuyến khích tổ chức tại các cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, học tập.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, phụ huynh để tổ chức hoạt động kỷ niệm. Các đơn vị cần chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học.

Bộ cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, nhà trường quan tâm thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ. Những khó khăn, vướng mắc cần được rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, các đơn vị chú trọng biểu dương, tôn vinh những nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục. Trong đó, quan tâm đội ngũ nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thế hệ nhà giáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích mỗi cơ sở giáo dục lựa chọn hoạt động chuyên môn phù hợp để đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường. Các sở giáo dục và đào tạo, nhà trường cũng cần tận dụng những kênh thông tin, nền tảng số hiện có để giới thiệu nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần bảo đảm thiết thực, phù hợp, không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.