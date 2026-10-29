Theo Công an TP. Hải Phòng, thời gian qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến học sinh. Trong đó, điển hình như vụ va chạm ngày 23/10/2026 tại xã Thượng Hồng khiến 1 em tử vong và vụ tự ngã ngày 25/10/2026 tại phường Lê Thanh Nghị khiến 2 em chấn thương sọ não.

Trước nguy cơ tai nạn giao thông tiềm ẩn và qua những vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng cảnh báo các quy định pháp luật nghiêm khắc đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện và khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm.

Các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ chìa khóa, tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện và tăng cường giáo dục con em chấp hành nghiêm luật giao thông để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho chính bản thân và cộng đồng.

Cơ quan Công an cảnh báo không giao xe người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Theo quy định (về độ tuổi), người từ đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe gắn máy; từ đủ 18 tuổi trở lên mới được điều khiển xe mô tô (phải có giấy phép lái xe phù hợp).

Quy định về xử phạt hành chính: Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với cá nhân (16 - 20 triệu đồng đối với tổ chức) là chủ xe giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Bên cạnh đó, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự; chủ xe giao phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.