Không giao xe cho con tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe

Phiên tòa giả định giúp các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đồng thời cảnh tỉnh phụ huynh cần quản lý chặt chẽ phương tiện, tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe.

Các luật sư trong vai Hội đồng xét xử phiên tòa giả định

Đây là hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hoạt động này nhằm hưởng ứng chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026) và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Theo nội dung vụ án giả định, tối 1-6, Ngô Văn Hùng (học sinh lớp 10) tự ý lấy xe mô tô phân khối 107cc của gia đình tham gia giao thông. Hùng đã gây tai nạn cho một người chạy xe theo chiều ngược lại khiến nạn nhân tử vong.

Học sinh được phổ biến các quy định pháp luật khi tham gia giao thông

HĐXX đã phạt Hùng 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phiên tòa giả định thu hút sự theo dõi của học sinh và giáo viên; qua đó nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.