Không giao chỉ tiêu học sinh giỏi, giáo viên có hết áp lực thành tích?

Bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục, triển khai từ năm học 2026-2027.

Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục thực chất. Ảnh minh họa: AI

Chương trình xác định mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, trung thực, liêm chính, dân chủ, tôn trọng và lấy người học làm trung tâm. Tinh thần “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật” được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong quản lý, giảng dạy, học tập, thi cử và đánh giá.

Đáng chú ý, đến hết năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi gian lận trong thi cử, nghiên cứu khoa học, nâng điểm, làm sai lệch học bạ và những hành vi thiếu trung thực khác trong giáo dục.

Các cơ sở giáo dục cũng phải rà soát, loại bỏ hoặc tinh gọn những kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao không thiết thực, gây áp lực thành tích.

Tuy nhiên, việc không áp đặt chỉ tiêu thành tích không đồng nghĩa với giảm yêu cầu đối với đội ngũ nhà giáo. Giáo viên vẫn phải bảo đảm chất lượng giảng dạy, đánh giá đúng năng lực học sinh và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực tế, việc giao chỉ tiêu điểm số hoặc tỷ lệ học sinh khá, giỏi thiếu căn cứ có thể tạo áp lực cho giáo viên, nhất là khi kết quả học tập chưa tương xứng với mục tiêu đề ra.

Áp lực thành tích cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, khiến kết quả đánh giá không phản ánh đúng năng lực thực tế của người học.

Vì vậy, thay vì chỉ căn cứ vào tỷ lệ học sinh đạt điểm cao, việc đánh giá giáo viên cần chú trọng chất lượng giờ dạy, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sự tiến bộ của học sinh. Những em còn hạn chế trong học tập nhưng có chuyển biến tích cực cũng cần được quan tâm, ghi nhận.