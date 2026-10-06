Không gian xanh giữa lòng đô thị tại công viên Phùng Khoang

Công viên Phùng Khoang rộng 11,8ha, có cổng chính nằm trên trục đường Tố Hữu thuộc địa bàn phường Đại Mỗ.

Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang góp phần thoát nước, cải thiện môi trường và bổ sung không gian xanh cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội.

Công viên hồ điều hòa có hệ thống cây xanh, đường đi, khu vui chơi bố trí khoa học.

Hệ thống đường dạo được cải tạo hướng tới không gian thuận lợi cho người dân đi bộ, tập thể dục và thư giãn.

Những hàng cây xanh được giữ lại, góp phần tạo bóng mát và duy trì cảnh quan tự nhiên của công viên.

Công viên dần trở thành địa điểm quen thuộc của người dân khu vực.

Người dân đi bộ, tập thể dục trên những tuyến đường dạo trong công viên vào buổi sáng.

Người cao tuổi lựa chọn công viên làm địa điểm vận động, rèn luyện sức khỏe và giao lưu.

Trẻ em vui chơi trong không gian ngoài trời, gần gũi với cây xanh và mặt nước.

Không gian mở của công viên tạo sự kết nối với khu dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích công cộng. Công viên trở nên nhộn nhịp hơn vào buổi chiều khi người dân đến vui chơi, vận động và nghỉ ngơi.

Công viên Phùng Khoang mở ra một không gian xanh rộng thoáng giữa khu vực đô thị đang phát triển.

Nhiều người dân cho rằng, công viên Phùng Khoang không chỉ bổ sung mảng xanh cho đô thị mà còn tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Những khoảng xanh như công viên Phùng Khoang càng trở nên cần thiết, tạo sự cân bằng. Một góc công viên Phùng Khoang trong không gian xanh mát.

Những công trình công cộng như thế này góp phần hướng tới một Hà Nội xanh, văn minh, hiện đại và đáng sống.