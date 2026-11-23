Khánh thành công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Được thành lập từ năm 2009, Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố Hà Nội, còn gọi là Vườn thực vật, có chức năng lưu giữ hơn 300 loài thực vật thân gỗ, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam; phục vụ nghiên cứu, học tập và bảo tồn đa dạng sinh học.

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được hình thành tại đây trực tiếp phục vụ khoảng 450 cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, khu vực sinh hoạt chung ngoài trời rộng khoảng 500m², nằm giữa không gian xanh của Vườn thực vật, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động.

Cùng với sự đầu tư, bố trí địa điểm của doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trang bị các dụng cụ thể thao ngoài trời. Sự hỗ trợ này tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn, cùng doanh nghiệp tạo dựng những thiết chế văn hóa phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của người lao động.

Theo LĐLĐ thành phố, không dừng lại ở việc xây dựng thiết chế văn hóa tại doanh nghiệp, LĐLĐ thành phố Hà Nội còn triển khai nhiều hoạt động đa dạng, hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong công nhân, viên chức, lao động.

Nổi bật là chương trình truyền thông “Tự hào hàng Việt - Đồng hành cùng thương hiệu Việt”, góp phần khơi dậy niềm tự hào về sản phẩm trong nước, vận động đoàn viên, người lao động ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; Giải chạy “Nhịp bước Công đoàn Thủ đô” thu hút trên 5.000 đoàn viên, công nhân, lao động tham gia, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mô hình doanh nghiệp không ma túy; thăm hỏi, động viên công nhân tại các công trình trọng điểm của Thủ đô. Mỗi hoạt động có một cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là chăm lo, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.