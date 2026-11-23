Bạn bè quốc tế thích thú với trải nghiệm trang trí nón lá Việt Nam tại chương trình

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, góp phần giới thiệu văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế và tăng cường giao lưu giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình tại Bentiu.

Bạn bè quốc tế trải nghiệm cà phê sữa đá Việt Nam

Với chủ đề tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, chương trình được tổ chức như một không gian trải nghiệm thu nhỏ, tái hiện những nét đặc trưng của quê hương qua ẩm thực, nghệ thuật, trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu.

Không gian sự kiện thu hút sự chú ý ngay từ cách bài trí. Những chiếc mẹt, mành tre, nón lá, họa tiết trang trí dân gian cùng sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc tạo nên khung cảnh mang đậm dấu ấn Việt Nam giữa Bentiu xa xôi.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và bạn bè quốc tế hòa mình trong không gian văn hóa Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là khu vực ẩm thực, nơi các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 trực tiếp chuẩn bị và giới thiệu các món ăn truyền thống tới khách quốc tế. Xôi ngũ sắc, nem rán, súp gà, cơm rang, bò hầm và các món chè mang đến những hương vị quen thuộc của ẩm thực Việt Nam.

Đặc biệt, gian hàng cà phê Việt Nam thu hút nhiều vị khách với những ly cà phê sữa đá đậm đà. Từ hương vị đặc trưng đến cách pha chế, thức uống quen thuộc với người Việt đã trở thành trải nghiệm mới mẻ đối với nhiều bạn bè quốc tế. Qua đó, những người lính quân y có thêm dịp trò chuyện, giới thiệu về văn hóa quê hương trong không khí thân thiện, cởi mở.

Bên cạnh ẩm thực, các đại biểu còn được trực tiếp tham gia những hoạt động trải nghiệm như in tranh Đông Hồ, trang trí nón lá và chơi các trò chơi dân gian. Những hoạt động này giúp khách quốc tế hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống, đời sống tinh thần cũng như sự khéo léo của người Việt Nam.

Trải nghiệm vẽ tranh Đông Hồ tại chương trình

Kết nối bằng văn hóa, gắn kết tình hữu nghị

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị đến từ Pakistan, Mông Cổ và Ghana. Những tiết mục mang bản sắc riêng của mỗi quốc gia góp phần tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu, đồng thời giúp các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bentiu có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa của nhau.

Những cuộc trò chuyện, nụ cười và trải nghiệm ẩm thực cũng góp phần tạo nên không khí gần gũi. Người tham dự không đơn thuần thưởng thức các tiết mục hay món ăn mà còn có dịp chia sẻ câu chuyện về đất nước, con người và phong tục của mỗi dân tộc.

Thông qua hoạt động này, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đã giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các lực lượng đang cùng thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Từ một không gian văn hóa nhỏ giữa vùng đất Nam Sudan, những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam đã được lan tỏa

Giữa khoảng cách hàng nghìn cây số với Tổ quốc, hình ảnh tà áo dài, chiếc nón lá, hương vị cà phê sữa đá và những món ăn quê nhà gợi nhắc những người lính mũ nồi xanh về quê hương. Những nét văn hóa quen thuộc ấy cũng là cách để họ giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đó cũng chính là thông điệp mà Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 mong muốn gửi gắm: Việt Nam đến với thế giới không chỉ bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm mà còn bằng bản sắc văn hóa, lòng nhân ái và khát vọng hòa bình.