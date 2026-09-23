Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - mô hình giáo dục tư tưởng, đạo đức, phương pháp Hồ Chí Minh trong trường tiểu học

Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh tái hiện Bến Nhà Rồng, quê Bác, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới giúp nhà trường đẩy giáo dục tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Tiểu học Phú Thọ được thiết kế gồm ba khu vực chính gồm: Khu vực Bến Nhà Rồng; khu vực Quê Bác với làng Sen, tuổi thơ và gia đình của Bác; khu vực Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Điểm nổi bật của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là các nội dung được số hóa bằng mã QR, giúp người xem dễ dàng tiếp cận những câu chuyện, hình ảnh và tư liệu về Bác. Đặc biệt, hình ảnh những quyển sách về Bác được đặt trên các ống tre thủ công, gửi gắm thông điệp giản dị: giữ gìn truyền thống, mở rộng tri thức và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà Bác đã để lại.

Lãnh đạo phường Phú Thọ cùng tham quan Không gian văn hoá Hồ Chí Minh với cô trò Trường Tiểu học Phú Thọ.

Cô Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ cho hay, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường là một công trình giản dị, nhưng chứa đựng một khát vọng lớn: để mỗi ngày đến trường, các em học sinh được sống gần hơn với hình ảnh giản dị mà vĩ đại của Bác, để tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo của Người thấm sâu vào từng bài giảng, từng hoạt động giáo dục của nhà trường.

Bởi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào, là động lực để mỗi thầy cô, mỗi học sinh không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên.

"Việc xây dựng và phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, nhà trường xác định xây dựng không dừng lại ở việc hoàn thành một mô hình, mà phải chuyển mạnh sang phát huy giá trị thực chất, lấy học sinh làm trung tâm, làm chủ thể thụ hưởng và lan tỏa.

Chính vì vậy, công trình được gắn với chuyển đổi số, tích hợp mã QR, tư liệu số hóa, để việc học tập và làm theo Bác trở nên sinh động, gần gũi, phù hợp với môi trường giáo dục số, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh", cô Hương nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Liêu Thị Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thọ đánh giá, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Trường Tiểu học Phú Thọ là một công trình có giá trị thiết thực và ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Liêu Thị Liên tin tưởng đây sẽ là không gian để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở nên ngày càng gần gũi, thiết thực, hiệu quả với học sinh, đội ngũ giáo viên. Qua đó, đưa việc học Bác từ "biết" đến "hiểu", từ "hiểu" đến "làm", bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực mỗi ngày.

Không gian văn hoá Hồ Chí Minh - không gian học tập tại Trường Tiểu học Phú Thọ.

Để đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển và nét đặc trưng của phường trong chặng đường sắp tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường cần gắn việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với xây dựng văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, tinh thần phụng sự Nhân dân và ý thức thượng tôn pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

Song song đó phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, xác định từng khu phố, khu dân cư là địa bàn quan trọng để lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

"Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong tổ chức thực hiện; kết quả xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đưa vào nội dung đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm", bà Liêu Thị Liên nhấn mạnh.