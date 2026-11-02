Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - điểm hẹn tri thức trong trường học

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội

Ngày 23/9/2026, Chi bộ Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ) ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hướng đến đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung gần gũi trong các hoạt động giáo dục.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp) được xây dựng với nhiều góc nội dung ý nghĩa, gắn việc tìm hiểu về Bác với các hoạt động giáo dục và đời sống học đường.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham quan Không gian văn hoá Hồ Chí Minh của Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận).

Học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) tìm hiểu về Bác Hồ tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh của trường.

Nhằm tạo sự tươi mới, hấp dẫn học sinh đến với Không gian văn hoá Hồ Chí Minh bên cạnh không gian mở đã có từ những năm học trước, năm học này Trường Tiểu học Đặng Trần Côn đã làm mới khu đọc sách.

Học sinh Trường Tiểu học Cần Thạnh (xã Cần Giờ) học tập tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh của trường.

Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Trường Tiểu học Phú Thọ là điểm đến của rất nhiều học sinh giờ ra chơi.

Học sinh Trường Tiểu học Phước Bình (phường Phước Long) tham quan, học tập tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh của trường.

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Tăng Nhơn Phú) đọc sách tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh của trường.

Hưởng ứng phong trào “Mỗi góc học tập là một không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, học sinh Trường Tiểu học và THCS Cát Lái tích cực triển khai, lan tỏa lời Bác dạy.