Không gian văn hóa đưa thế giới đến gần hơn với công chúng Hà Nội

Khai mạc tối 1/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai mang ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham quan gian hàng của các nước tại Lễ hội

Lễ hội là một không gian đối thoại văn hóa đa chiều - nơi những di sản vượt thời gian của các dân tộc cùng tỏa sáng, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung để thấu hiểu, thắt chặt tình hữu nghị và cùng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững cho cộng đồng quốc tế.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có 45 không gian văn hóa, giới thiệu các sản phẩm thủ công, trang phục truyền thống, nhạc cụ, hình ảnh di sản đến các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; mỗi không gian mang đến một cách kể riêng về đất nước và con người.

Tại các gian hàng, khách tham quan có thể quan sát, trò chuyện, tìm hiểu cách làm sản phẩm và tham gia vào các hoạt động trải nghiệm được tổ chức tại từng gian hàng

Điểm tạo nên sức hút của 45 không gian văn hóa là sự kết hợp giữa trưng bày, giới thiệu và tương tác trực tiếp. Người tham dự được khám phá những sản phẩm đặc trưng, tìm hiểu câu chuyện phía sau một món đồ thủ công, một bộ trang phục hay một biểu tượng văn hóa; đồng thời ghi lại những khoảnh khắc tại các không gian được thiết kế mang dấu ấn riêng của từng quốc gia.

Sự hiện diện của các sản phẩm thủ công và nghệ thuật truyền thống trở thành "người kể chuyện" về lịch sử, thẩm mỹ và kỹ năng của mỗi cộng đồng.

Sản phẩm thủ công giới thiệu tại các gian hàng

Các không gian cũng tạo nên một "bản đồ văn hóa" thu nhỏ, nơi những nền văn hóa khác nhau cùng hiện diện và đối thoại. Sự đa dạng về ngôn ngữ, trang phục, nghệ thuật và phong tục cho thấy nhiều điểm gặp gỡ giữa các cộng đồng.

Việc quy tụ 45 không gian văn hóa tại lễ hội góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa. Với người dân Thủ đô và du khách, đây là cơ hội tiếp cận văn hóa thế giới theo cách gần gũi, trực tiếp; với các quốc gia tham dự, đây cũng là dịp giới thiệu bản sắc và tăng cường giao lưu với công chúng Việt Nam.

Một số hình ảnh tại các không gian văn hóa:

Du khách tìm hiểu văn hóa tại các gian hàng

Gian hàng giới thiệu áo dài Việt Nam

Tìm hiểu trang phục truyền thống tại gian hàng Lào

Công chúng được trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa tại các gian hàng

Gian hàng giới thiệu các búp bê của Nga

Khách tham gia tìm hiểu búp bê của Nga

Gian hàng giới thiệu văn hóa Ukraine

Giang hàng giới thiệu văn hóa Cuba

Khách tham quan tìm hiểu, trải nghiệm tại các gian hàng

Khách tham quan và trải nghiệm làm tranh Đông Hồ của Việt Nam