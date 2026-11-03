Không gian trưng bày nông sản Lào Cai thu hút khách tham quan, mua sắm

Giới thiệu sản phẩm actiso chứng nhận OCOP 5 sao đến khách hàng.

Với quy mô 88 gian hàng của 68 đơn vị tham gia, trong đó có 8 đơn vị ngoài tỉnh, không gian trưng bày giới thiệu hơn 400 sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Nổi bật là 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao, 45 sản phẩm 4 sao, hơn 200 sản phẩm 3 sao; cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiềm năng của Lào Cai và các tỉnh lân cận.

Các sản phẩm chế biến từ nghệ và gừng của xã Tả Phìn được giới thiệu, quảng bá tới khách tham quan tại không gian trưng bày.

Các sản phẩm tam thất, sâm Ngọc Linh và dược liệu trồng tại xã Bắc Hà được giới thiệu, quảng bá tại không gian trưng bày.

Các sản phẩm nông sản được đầu tư đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nấm linh chi - sản phẩm nông nghiệp tiềm năng được trồng tại xã Hợp Thành được giới thiệu, quảng bá tới khách tham quan tại không gian trưng bày.

Các sản phẩm chế biến từ quế, hồi thu hút sự quan tâm của khách hàng tại không gian trưng bày.

Các sản phẩm chè của Hợp tác xã chè Suối Giàng được nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểu, mua sắm

Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Lai Châu được giới thiệu, thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng về chủng loại, mẫu mã, từ nông sản đặc trưng, sản phẩm chế biến đến sản phẩm hữu cơ, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu và mua sắm của khách hàng.

Đây là dịp quảng bá nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và các mặt hàng có tiềm năng của Lào Cai và các địa phương tham gia; đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.