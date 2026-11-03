Không gian trưng bày nông sản Lào Cai thu hút khách tham quan, mua sắm
Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026, từ ngày 2 đến 6/11, Không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai và các tỉnh bạn diễn ra tại Quảng trường Trung tâm hội nghị phường Lào Cai, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu, mua sắm.
Với quy mô 88 gian hàng của 68 đơn vị tham gia, trong đó có 8 đơn vị ngoài tỉnh, không gian trưng bày giới thiệu hơn 400 sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Nổi bật là 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao, 45 sản phẩm 4 sao, hơn 200 sản phẩm 3 sao; cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiềm năng của Lào Cai và các tỉnh lân cận.
Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng về chủng loại, mẫu mã, từ nông sản đặc trưng, sản phẩm chế biến đến sản phẩm hữu cơ, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu và mua sắm của khách hàng.
Đây là dịp quảng bá nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và các mặt hàng có tiềm năng của Lào Cai và các địa phương tham gia; đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khong-gian-trung-bay-nong-san-lao-cai-thu-hut-khach-tham-quan-mua-sam-post913453.html