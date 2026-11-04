Không gian trưng bày nông sản Lào Cai thu hút du khách

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026 tham quan không gian trưng bày nông sản. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Mở cửa đón khách từ ngày 2/11 tại Quảng trường Trung tâm hội nghị phường Lào Cai, khu trưng bày có quy mô 88 gian hàng của 68 đơn vị, giới thiệu hơn 400 sản phẩm. Đây là dịp để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp.

Mang đến gian hàng hơn 1.000 quả bưởi Đại Minh, chỉ sau 1 ngày, chị Tạ Thị Tuyến (xã Thác Bà, Lào Cai) đã bán hết số hàng và phải bổ sung để phục vụ nhu cầu của khách. Theo chị Tuyến, bưởi Đại Minh được nhiều người ưa chuộng nhờ hương thơm đặc trưng, vị ngọt thanh mát, để đáp ứng nhu cầu của du khách, chị liên tục phải gọi xe vận chuyển thêm bưởi từ nhà lên gian hàng. Đến nay, chị đã tiêu thụ được hơn 2.000 quả, với giá bán 15.000 đồng/quả.

Không gian trưng bày, quảng bá nông sản Lào Cai thu hút du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

“Ban đầu tôi chỉ định mang một số lượng vừa phải đến đây để giới thiệu và bán sản phẩm. Tuy nhiên, lượng người đến tham quan, mua sắm vượt ngoài mong đợi nên tôi rất phấn khởi. Tôi mong địa phương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều không gian giới thiệu sản phẩm như thế này để người dân có cơ hội quảng bá, đưa những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng, từ đó có nguồn thu nhập ổn định”, chị Tạ Thị Tuyến chia sẻ.

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 400 sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Với hơn 10 sản phẩm OCOP của các địa phương, chị Vũ Thị Thắm, Giám đốc Hợp tác xã chế biến thực phẩm Gia Phú (Lào Cai) cho biết, chỉ trong hơn 2 ngày, hợp tác xã đã bán được hơn 1.000 sản phẩm, các mặt hàng đều được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nên thu hút đông đảo người dân, du khách đến tìm hiểu, mua sắm. Thông qua chương trình cũng giúp các đơn vị giới thiệu sản phẩm đến với nhiều du khách, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác.

Các sản phẩm OCOP hấp dẫn người dân, du khách tham quan, mua sắm.(Ảnh: CÔNG HẢI)

Sau khi tham quan, tìm hiểu các gian hàng, anh Đỗ Hải Hậu (phường Cam Đường, Lào Cai) đã lựa chọn mua một số sản phẩm như mật ong, nấm hương và trà. Theo anh Hậu, các mặt hàng đều có nguồn gốc, xuất xứ và chứng nhận rõ ràng nên người tiêu dùng có thể yên tâm. Bên cạnh đó, các sản phẩm cũng rất phong phú, đa dạng, mẫu mã đẹp nên có thể thoải mái lựa chọn.

Các sản phẩm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thu hút người dân, du khách tham quan, tìm hiểu. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Theo Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai, bên cạnh các mặt hàng đặc trưng, khu trưng bày giới thiệu 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao, 45 sản phẩm đạt 4 sao và hơn 200 sản phẩm đạt 3 sao, cùng nhiều nông sản có thế mạnh, giàu tiềm năng của Lào Cai và các tỉnh lân cận, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về sản phẩm nông nghiệp vùng miền.

Phiên MegaLive quảng bá đặc sản OCOP Lào Cai với chủ đề “Thương hiệu lan tỏa-Đặc sản OCOP Lào Cai-Hàng Việt vì người Việt” góp phần quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thông qua hoạt động trưng bày, người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, dùng thử và lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Những phản hồi từ khách hàng cũng là cơ sở để các đơn vị sản xuất nắm bắt nhu cầu, thị hiếu, từ đó tiếp tục hoàn thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng. Đồng thời, đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã gặp gỡ, trao đổi và tiến tới hợp tác, góp phần thúc đẩy liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị nông sản.