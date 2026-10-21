Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

Gấp rút thi công không gian Sóng Festival tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội)

Trong 2 ngày cuối tuần này (24-25/10), tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) diễn ra Sóng Festival - sự kiện trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Tiếp nối thành công của 5 mùa trước với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, năm nay, sự kiện có sự "nâng cấp" quan trọng, khi lần đầu tổ chức ở không gian lớn như phố đi bộ, dự kiến thu hút rất đông người dân tham quan, trải nghiệm.

Đội kỹ thuật khẩn trương lắp đặt các hạng mục phục vụ sự kiện, tranh thủ từng giờ để bảo đảm tiến độ trước ngày khai mạc 24/10.

Các gian hàng được dựng nối tiếp nhau, tạo nên không gian trải nghiệm dành cho ngân hàng, tổ chức thanh toán và doanh nghiệp tham gia lễ hội.

Không chỉ có công nhân thi công, các nhóm kỹ thuật cũng tất bật với những phần việc phía sau sân khấu, chuẩn bị cho các hoạt động biểu diễn và trải nghiệm tại sự kiện

Công tác lắp đặt, hoàn thiện các quầy trưng bày được triển khai song song với thi công sân khấu, hướng tới không gian kết hợp công nghệ, mua sắm và giải trí.

Khu vực sân khấu dần lộ diện với hệ thống kết cấu và các hạng mục phục vụ trình diễn. Đây sẽ là một trong những tâm điểm của Sóng Festival 2026.

Sân khấu từng bước được định hình, đây cũng chính là không gian biểu diễn cho chương trình nghệ thuật Chạm Việt Nam 2, diễn ra vào tối 25/10.

Các đội thi công phối hợp hoàn thiện từng hạng mục, hướng tới việc đưa toàn bộ không gian vào vận hành đúng kế hoạch. Toàn bộ không gian của Sóng Festival tại phố đi bộ Trần Nhân Tông sẽ sẵn sàng đón người dân và giới trẻ đến trải nghiệm thanh toán số, khám phá các gian hàng và hòa mình vào không khí lễ hội trong hai ngày 24 - 25/10.

Việt Linh