Không gian số Hà Tĩnh: Dữ liệu - nền móng cho phương thức quản lý mới

Xác định Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia là định hướng quan trọng cho phát triển, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, xây dựng, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu được xác định là nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Các địa phương đang tập trung cao cho công tác rà soát, số hoá dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Cuối tháng 8/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chiến dịch cao điểm “180 ngày làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp (LLTP) và hiển thị thông tin LLTP trên ứng dụng VNeID”. Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tập trung rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin LLTP, thông tin án tích vào hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy nhanh tiến độ đồng bộ dữ liệu, phục vụ việc cấp Phiếu LLTP trên VNeID. Đến nay, đơn vị đã rà soát, làm sạch dữ liệu của 96.236 trường hợp từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi; thu thập thông tin của 13.814 công chức, viên chức, người lao động, 5.752 sinh viên và 26.053 công nhân trên địa bàn.

Ngoài dữ liệu LLTP, ngành Công an còn triển khai các đợt làm sạch dữ liệu về hôn nhân, căn cước, định danh điện tử, đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, hướng tới bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Nhiều đợt làm sạch dữ liệu chuyên ngành đã được triển khai.

Trong lĩnh vực đất đai, ngành NN&MT tập trung thực hiện chiến dịch “Tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Theo số liệu của ngành, toàn tỉnh có 1.807.741 thửa đất thuộc nhóm 1 đã bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” trên hệ thống phần mềm địa phương; 120.778 thửa thuộc nhóm 2 cần làm giàu, làm sạch, đối khớp, bổ sung thông tin; 849.957 thửa thuộc nhóm 3 chưa xây dựng CSDL.

Năm 2026, nhiều đợt cao điểm làm sạch dữ liệu chuyên ngành cũng được triển khai, như chiến dịch “90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa 12 CSDL chuyên ngành y tế” và chương trình “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, các cơ quan, đơn vị có điều kiện thuận lợi hơn trong tra cứu, tổng hợp, chia sẻ thông tin, từng bước giảm xử lý thủ công và nâng cao chất lượng quản lý.