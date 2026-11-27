“Đánh thức” không gian văn hóa sáng tạo

Ngày 8-11 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã công nhận thêm 46 không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội năm 2026, nâng tổng số không gian văn hóa sáng tạo của thành phố được công nhận lên 128. Đáng chú ý, các không gian mới có sự đa dạng về loại hình, quy mô và phương thức hoạt động. Không chỉ tập trung ở khu vực nội đô với các phòng trưng bày, bảo tàng, không gian nghệ thuật, mạng lưới sáng tạo đã mở rộng đến những vùng ngoại thành, gắn với cảnh quan sinh thái, văn hóa bản địa, làng nghề và đời sống cộng đồng.

Trong số đó, Không gian văn hóa Lũng Trăng tại xã Yên Xuân là mô hình kết hợp văn hóa, nghệ thuật và du lịch sinh thái. Nằm dưới chân núi Viên Nam, trên diện tích khoảng 4ha với cảnh quan hữu tình, Lũng Trăng được định hướng trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, sinh thái hấp dẫn. Chị Thân Thị Xuân, người sáng lập Không gian văn hóa Lũng Trăng chia sẻ, điểm đến này lấy văn hóa Mường làm chất liệu xuyên suốt, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu di sản như: Mo Mường, sử thi “Đẻ đất - Đẻ nước”, nghệ thuật chiêng Mường, lịch Đoi và tri thức dân gian. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu phong tục, trang phục, trò chơi dân gian, gặp gỡ nghệ nhân, thưởng thức ẩm thực và hòa mình vào những điệu múa, tiếng chiêng.

Với những người yêu thích di sản phi vật thể Hà Nội, không gian CADAO Collective tại số 66 phố Tô Ngọc Vân (phường Tây Hồ) là mô hình mang đến cách tiếp cận di sản khá mới lạ. Ra mắt từ tháng 7-2026, không gian được xây dựng theo tinh thần kết nối 3 loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội là hát xẩm, ca trù và múa rối nước. Theo Giám đốc Nghệ thuật kiêm Chủ tịch Phường rối Tây Hồ Tạ Trung Dũng, đến với không gian văn hóa này, du khách có cơ hội tiếp cận gần hơn với nghệ thuật truyền thống, tìm hiểu đàn đáy, trống chầu, phách và những đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật.

Du khách tham quan trưng bày “Chuyện kể xứ Mường” tại Không gian văn hóa Lũng Trăng (xã Yên Xuân). Ảnh: Hoàng Lân

Ở quy mô lớn hơn, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại xã Đoài Phương hội tụ bản sắc văn hóa của 54 dân tộc đang tạo sức hút đối với người dân và du khách vào dịp cuối tuần. Với hệ thống công trình kiến trúc và không gian sinh hoạt cộng đồng đa dạng, nơi đây giúp du khách tìm hiểu phong tục, trang phục, ẩm thực, nghệ thuật dân gian và giao lưu trực tiếp với đồng bào các dân tộc. Việc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được công nhận là khu du lịch cấp thành phố từ ngày 5-10-2026 càng mở ra cơ hội kết nối điểm đến này với hệ thống du lịch Thủ đô.

Xây dựng sản phẩm du lịch có chiều sâu

Sự xuất hiện của những không gian văn hóa sáng tạo mới cho thấy, Hà Nội đang có thêm nguồn lực để phát triển du lịch dựa trên bản sắc, trải nghiệm và tính tương tác. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết nhấn mạnh việc phát triển sản phẩm du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, nghệ thuật biểu diễn và các sản phẩm sáng tạo.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long, việc phát huy mạng lưới không gian sáng tạo có ý nghĩa thiết thực đối với du lịch Thủ đô. Hà Nội không chỉ khai thác những di sản, điểm tham quan đã quen thuộc mà còn có thể tạo thêm những hành trình khám phá mới, đưa du khách đến gần hơn với đời sống văn hóa đương đại và những giá trị bản địa.

Tuy nhiên, để các không gian sáng tạo thực sự trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, việc công nhận chỉ là bước khởi đầu. Theo Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội Lê Thanh Thảo, mỗi không gian sáng tạo cần xây dựng chương trình hoạt động thường xuyên, có sản phẩm trải nghiệm đặc trưng, đội ngũ hướng dẫn viên và khả năng phục vụ khách chuyên nghiệp. Đồng thời, Hà Nội cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành để đưa các địa chỉ này vào tour, tuyến thay vì chỉ hoạt động như những điểm đến riêng lẻ.

Góp ý về việc khai thác các không gian sáng tạo phục vụ phát triển du lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế du lịch Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, Hà Nội có thể nghiên cứu hình thành những hành trình theo chủ đề như khám phá nghệ thuật và di sản đô thị; tìm hiểu nghệ thuật trình diễn truyền thống; hay khám phá ẩm thực và làng nghề. Trong đó, các không gian sáng tạo có thể liên kết với di tích, bảo tàng, làng nghề và điểm du lịch cộng đồng để tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Còn theo Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh, cần bảo đảm cộng đồng, nghệ nhân và những người thực hành di sản giữ vai trò chủ thể sáng tạo. Khi người dân được tham gia tổ chức hoạt động, truyền dạy, giới thiệu văn hóa và hưởng lợi từ du lịch, các không gian sáng tạo mới có thể duy trì sức sống lâu dài.

Với 128 không gian văn hóa sáng tạo đã được công nhận, Hà Nội đang từng bước mở rộng bản đồ điểm đến bằng những sản phẩm giàu bản sắc. Nếu được tổ chức thành mạng lưới liên kết, có hoạt động trải nghiệm hấp dẫn và cơ chế khai thác phù hợp, những không gian này không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thủ đô.