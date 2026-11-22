Tại không gian Sắc màu thổ cẩm Lào Cai, người dân và du khách được trực tiếp chiêm ngưỡng quy trình chế tác thủ công tinh xảo của các nghệ nhân địa phương như: chạm khắc bạc, nghệ thuật thêu thổ cẩm của người Dao, người Pa Dí, người Thái, kỹ thuật vẽ hoa văn sáp ong trên vải lanh của người Mông.

Nghệ nhân Pờ Chin Dín (giữa) chia sẻ về nghệ thuật thêu, cách làm bộ trang phục độc đáo của người Pa Dí xã Mường Khương.

Tỉ mỉ từng đường kim để có họa tiết đẹp mắt.

Nghệ thuật chạm bạc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người Dao.

Khăn đội đầu trong ngày thường của dân tộc Thái.

Nhiều du khách lựa chọn sản phẩm túi thổ cẩm làm quà lưu niệm.

Bên cạnh đó, chương trình giáo dục di sản “Khám phá Sắc màu thổ cẩm các dân tộc Lào Cai” mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như ghép hình giải mã hoa văn, thực hành nhuộm vải, vẽ sáp ong, làm đồ lưu niệm từ vải chàm, thổ cẩm và thêu tạo “Bản đồ thổ cẩm Lào Cai”.

Du khách thích thú khi tự tay làm các sản phẩm thủ công từ vải thổ cẩm.

Những hoạt động trải nghiệm thú vị tại Không gian Sắc màu thổ cẩm Lào Cai.

Không gian Sắc màu thổ cẩm Lào Cai thêm phần sôi động với những điệu múa uyển chuyển của đồng bào Thái, vũ điệu mạnh mẽ của đồng bào Mông như điệu múa sênh tiền đặc sắc. Rất đông người dân và du khách đã hòa mình vào các vũ điệu, tạo nên không khí giao lưu thân thiện, sôi nổi.

Các vũ điệu đặc sắc thu hút người dân, du khách cùng tham gia.

Không gian Sắc màu thổ cẩm Lào Cai là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách thập phương; mở ra cầu nối thúc đẩy du lịch và thương mại địa phương phát triển bền vững.