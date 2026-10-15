Mùa vàng ở Bản Liền, Lào Cai. (Ảnh: THANH SƠN)

Đây là một trong nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2026 và không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP”, một sự kiện ý nghĩa trong chuỗi các sự kiện của lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026.

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại tỉnh Lào Cai năm 2026 được tổ chức nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu OCOP Việt Nam đối với du khách trong nước và quốc tế, mở rộng thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của các địa phương. Hoạt động cũng góp phần gắn kết sản phẩm nông nghiệp, đặc sản vùng miền với phát triển du lịch tại các trung tâm du lịch cấp vùng.

Theo Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, không gian rộng khoảng 400 m² với 22 gian hàng của 21 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cà Mau, cùng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu và đặc sản vùng miền, trong đó có: nhóm thủy hải sản (nước mắm Cát Hải (OCOP 5 sao), nước mắm-mắm tép Ba Làng, chả mực Hạ Long…); nhóm yến sào (yến sào Nha Trang, yến sào Cà Mau); nhóm nông sản, đồ uống (hành tỏi Lý Sơn, chè Thái Nguyên (OCOP 4 sao), cà phê Cư M’gar Đắk Lắk); nhóm thực phẩm chế biến (sữa Ba Vì, cốm Mễ Trì…); trầm hương Quảng Nam cùng nhiều sản phẩm dược liệu, thủ công mỹ nghệ.

Điểm nổi bật là không gian được thiết kế, dàn dựng bằng vật liệu tre-nứa thân thiện với môi trường, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Không gian gồm cổng đón tiếp, tiểu cảnh trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP, khu thao diễn và thử nếm sản phẩm, cùng các điểm check-in phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng được dựng 3D. (Ảnh: TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM)

Theo kế hoạch tổ chức chương trình do bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành, chuỗi sự kiện đa dạng lần này nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa và con người Lào Cai nói riêng, các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc mầu Tây Bắc”.

Đồng thời, cùng qua đó, Ban tổ chức mong muốn tăng cường xúc tiến, kích cầu du lịch; thu hút khách du lịch, nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu, hợp tác phát triển du lịch tại khu vực; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các tỉnh Tây Bắc tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch cũng như tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối, ký kết hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường du lịch.

Đặc biệt, thông qua hội chợ, Ban tổ chức sẽ góp phần vào công cuộc hình thành không gian kết nối xúc tiến du lịch liên vùng; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch đặc trưng; tạo cơ hội giao thương, liên kết hợp tác và mở rộng thị trường cho du lịch Lào Cai với các địa phương trong khu vực Tây Bắc.