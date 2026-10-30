Không gian phát triển mới dọc tuyến đường nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tuyến đường nối nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Quốc lộ 32 dài khoảng 53 km, phục vụ kết nối khu vực Mậu A với Nghĩa Lộ - Mường Lò và các địa phương phí Tây tỉnh. Công trình thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, quy mô hai làn xe. Tổng giá trị ba gói thầu xây lắp XL09, XL10 và XL11 là hơn 1.386 tỷ đồng.

Đoạn đầu tuyến từ nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc gói thầu XL09, dài 20 km. Công trình đã hoàn thành, được bàn giao quản lý, khai thác từ tháng 7/2025.

Tuyến đường được xây dựng trên cơ sở nâng cấp Tỉnh lộ 175 kết hợp mở mới một số đoạn. Công trình sử dụng vốn vay ADB, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia và vốn đối ứng Việt Nam.

Đường men theo sườn núi và Ngòi Thia, kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất dọc tuyến. Nhiều vị trí phải đào phá đá, gia cố mái taluy và xây dựng hệ thống thoát nước.

Đoạn qua xã Mỏ Vàng giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hạ tầng được cải thiện, góp phần giảm thời gian, chi phí vận chuyển nông sản và hàng hóa, mở ra cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ.

Các cầu trên tuyến được đầu tư đồng bộ với đường, tăng khả năng kết nối qua địa hình hồ, suối. Cầu Khe Cạn và cầu An Lương là những hạng mục đã cơ bản hoàn thành từ cuối năm 2025.

Đoạn cuối tuyến thuộc gói thầu XL11 dài gần 16 km, hướng về khu vực Liên Sơn. Việc hoàn thiện đồng bộ các hạng mục góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào Nghĩa Lộ - Mường Lò.

Điểm cuối dự án giao Quốc lộ 32 tại Km209+500, khu vực xã Liên Sơn. Đây là vị trí kết nối để các phương tiện tiếp tục vào phường Nghĩa Lộ và các địa phương phía Tây của tỉnh.

Khi hoàn thành đồng bộ, tuyến đường góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực Nghĩa Lộ - Mường Lò và vùng phụ cận. Kết nối giao thông thuận lợi, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và tiêu thụ nông sản.