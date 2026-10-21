Không gian Phật pháp riêng tư của đại gia Minh Nhựa

Phạm Trần Nhật Minh (biệt danh Minh Nhựa, sinh năm 1983) từ lâu đã được biết đến là một trong những doanh nhân đình đám tại Việt Nam. Khi nhắc đến nam doanh nhân 8X, công chúng thường nghĩ ngay đến những bộ sưu tập siêu xe có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những thú chơi xa xỉ ấy, ít ai biết anh còn là người ăn chay trường, tu tập và sở hữu một phòng thờ Phật được bài trí vô cùng trang nghiêm.

Phòng thờ trong biệt thự của doanh nhân Minh Nhựa.

Qua một video khám phá không gian sống được một kênh YouTube đăng tải vào năm 2023, khán giả lần đầu được chiêm ngưỡng căn biệt thự "ở tạm" của gia đình Minh Nhựa, đặc biệt là căn phòng riêng tư anh dành riêng cho tín ngưỡng.

Căn biệt thự này tọa lạc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương (Indochine) với tông màu trắng làm chủ đạo. Khuôn viên bên ngoài được bao phủ bởi nhiều cây xanh, tạo ra một bầu không khí thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Biệt thự 3 tầng rộng 500m² ở TP.HCM của Minh Nhựa.

Bà xã của Minh Nhựa, Mina Phạm, chia sẻ rằng ban đầu ngôi nhà có diện tích khá khiêm tốn, không đủ cả chỗ để đỗ xe. Nhờ cơ duyên, gia đình mua thêm được căn nhà kế bên, giúp mở rộng không gian sinh hoạt lên khoảng 400-500m².

Mina Phạm là người trực tiếp quyết định thiết kế tổng thể cho cơ ngơi này, nhưng riêng phòng giày và phòng thờ lại do chính Minh Nhựa lên ý tưởng bố trí, cô hoàn toàn không can thiệp.

Bên cạnh phòng thờ, những không gian mang đậm dấu ấn cá nhân của nam doanh nhân còn có phòng quần áo và khu vực trưng bày giày, đồng hồ. Dù diện tích lưu trữ quần áo không quá lớn, mọi trang phục đều được sắp xếp ngăn nắp và phân loại cẩn thận bằng giấy ghi chú. Đây là thói quen của anh nhằm giúp người giúp việc dễ dàng tìm kiếm đồ đạc.

Gần đó, phòng giày gây ấn tượng với nhiều mẫu sneaker đa sắc màu cùng những bộ sưu tập đồng hồ đắt giá, điển hình như các mẫu lấy cảm hứng từ bộ truyện “Bảy viên ngọc rồng”.

Lư hương đến các chi tiết trang trí bên ngoài phòng thờ đều đồng nhất, tạo cảm giác trang nhã, linh thiêng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong toàn bộ căn nhà chính là phòng thờ Phật. Minh Nhựa cho biết đây là lần đầu tiên anh công khai không gian tĩnh lặng này. Toàn bộ thiết kế trong phòng đều do anh tự tay thực hiện với sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng vàng, mùi hương dễ chịu và cách phối màu tinh tế.

Hệ thống chiếu sáng được chia làm hai chế độ: một chế độ đèn lớn chiếu sáng toàn phòng và một chế độ trầm mặc chủ yếu dùng đèn nhỏ cùng nến. Nơi đây được anh sử dụng chủ yếu để tự tu tập, đôi khi mới đón một vài người bạn thân đồng đạo đến thực hành chung.

Đại gia Minh Nhựa bài trí xen kẽ các phần lễ hoa và quả vừa phải, giúp phòng thờ thêm phần trang nhã.

Khi niệm Phật, nam doanh nhân thường chọn chế độ đèn nến để tạo không gian lắng đọng, giúp bản thân dễ dàng tập trung.

Bên trong phòng thờ trưng bày nhiều pho tượng đồng, trong đó có một số được dát vàng.

Đại gia Minh Nhựa chia sẻ một cơ duyên đặc biệt rằng rất nhiều tượng ở đây do các sư thầy tại Thái Lan gửi tặng. Khi anh sang thăm xứ Chùa Vàng và trò chuyện cùng các vị tăng lớn, anh được quý mến và tặng tượng thay vì phải mua. Có những lần các thầy sang Việt Nam tụng kinh, lúc về nước vẫn nhờ người mang thêm tượng sang tặng khiến anh vô cùng bất ngờ.

Trong phòng thờ Phật của Minh Nhựa có nhiều tượng Phật bằng đồng và dát vàng.

Khi được hỏi về mức độ đầu tư cho không gian này, Minh Nhựa quan niệm giá trị phụ thuộc vào cơ duyên và tâm niệm. Kể từ khi tu tập, anh đã dành khoản tiền lên tới hàng triệu USD (tương đương hàng chục tỷ đồng) cho các việc liên quan đến tôn giáo.

Mỗi ngày, Minh Nhựa thường dành từ 2-4 tiếng tại phòng thờ để ngồi tĩnh tâm. Đặc biệt, những khi vợ chồng xảy ra chuyện không vui, anh có thể giam mình trong phòng từ 6h sáng đến tận 24h đêm, hạn chế giao tiếp với bên ngoài.

Không gian bên ngoài phòng thờ cũng được chăm chút theo phong cách Nhật Bản với điểm nhấn là một cây cầu nhỏ. Đây là góc thiền định yêu thích của anh để tĩnh tâm và hồi tưởng mỗi lúc rảnh rỗi.

Những năm gần đây, Minh Nhựa dành nhiều tâm huyết cho Phật pháp hơn là tập trung vào thú chơi siêu xe như trước. Việc tu tập không chỉ là hành trình cá nhân mà còn thay đổi sâu sắc cách anh điều hành công việc và ứng xử.

Để có không gian phòng thờ ấm cúng như này, doanh nhân Minh Nhựa đã đầu tư số tiền lớn.

Đứng trước áp lực kinh doanh hay những vấn đề phát sinh với khách hàng, anh chọn cách vào phòng thờ để nhìn nhận lại bản thân, có khi dành tới 6 tiếng để khai kinh, đọc kinh và sám hối. Anh cho biết thói quen này giúp bản thân nhận ra sai sót, tìm hướng giải quyết vấn đề và điều chỉnh cách đối xử với nhân viên thay vì nóng giận.

Quan niệm sống này cũng được anh áp dụng vào những điều nhỏ nhất, từ việc hạn chế sát sinh đến nhắc nhở bạn bè không làm hại côn trùng trong nhà. Từ bài học tâm đắc của người thầy, Minh Nhựa đúc kết rằng con người không nên quá vội vàng; việc biết sống chậm lại để suy nghĩ chính là chìa khóa để giữ gìn sự bình tĩnh và cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc đời.