Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: Agritrade

Với hàng trăm sản phẩm đặc sản được giới thiệu, không gian trưng bày gần gũi cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Trung bình mỗi ngày, không gian đón hơn 10.000 lượt khách tham quan, mua sắm.

Sức hút của sự kiện không chỉ đến từ sự đa dạng của các sản phẩm OCOP mà còn ở cách thức tổ chức trưng bày, giới thiệu. Thay vì đơn thuần sắp xếp hàng hóa tại các gian hàng, không gian được thiết kế mở, sử dụng vật liệu tre, nứa thân thiện với môi trường, tạo cảm giác gần gũi, mang đậm nét văn hóa nông thôn Việt Nam.

Tại đây, du khách có thể tìm thấy nhiều sản phẩm đặc trưng của các vùng miền như thủy hải sản, nông sản chế biến, trái cây sấy, trà, đồ uống, thực phẩm, gia vị, dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Sự phong phú về chủng loại giúp khách tham quan có thêm nhiều lựa chọn, từ tìm hiểu đặc sản địa phương đến mua sắm, lựa chọn quà tặng.

Một điểm đáng chú ý là mỗi sản phẩm được giới thiệu không chỉ bằng thông tin về chất lượng, nguồn gốc mà còn gắn với câu chuyện về vùng đất, con người và quy trình sản xuất. Qua đó, khách tham quan có cơ hội hiểu rõ hơn giá trị văn hóa, bản sắc địa phương được gửi gắm trong từng sản phẩm. Cách tiếp cận này giúp hoạt động mua sắm trở nên sinh động, đồng thời tạo sự kết nối giữa người tiêu dùng với các chủ thể sản xuất.

Diễn ra đến ngày 25/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, 30 chủ thể OCOP đến từ 15 tỉnh, thành phố đã mang đến cơ hội để du khách khám phá đặc sản vùng miền tại cùng một địa điểm.

Lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới” diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, việc tổ chức không gian quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch nhằm tăng cường kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp phân phối và đơn vị kinh doanh du lịch. Khi được gắn với hoạt động tham quan, trải nghiệm và khám phá văn hóa bản địa, sản phẩm OCOP không chỉ có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng mà còn hướng tới hiện diện tại các điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng và hệ thống quà tặng phục vụ du khách. Đây là hướng đi góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm sinh kế cho người dân nông thôn.

Ông Hoàng Văn Dự cho biết, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp sẽ đồng hành tổ chức thường niên Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Festival Tôm Cà Mau trong những năm tiếp theo nhằm định hình các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP một cách hiệu quả, ấn tượng, có sức lan tỏa tại các vùng miền trong cả nước.

Việc đưa sản phẩm OCOP đến với những sự kiện văn hóa, du lịch có đông du khách là cách mở rộng cơ hội quảng bá, giúp đặc sản địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Đặc biệt, khi được kết hợp với trải nghiệm văn hóa và hoạt động khám phá điểm đến, sản phẩm OCOP có thêm lợi thế cạnh tranh, không chỉ là hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn trở thành món quà mang dấu ấn của mỗi vùng đất.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, thương mại và du lịch, góp phần đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.