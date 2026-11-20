Không chỉ dừng lại ở các hoạt động cứu trợ thuần túy, mô hình cho thấy bước chuyển mình rõ nét trong tư duy làm công tác nhân đạo của Thủ đô: Huy động nguồn lực xã hội hóa, gắn chặt với đời sống cơ sở và tạo bệ đỡ sinh kế bền vững cho người yếu thế ngay trong lòng cộng đồng.

Xã hội hóa - Khơi thông nguồn lực tại chỗ

Diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 20 đến hết ngày 22-11-2026) tại Quảng trường xã Thiên Lộc, “Không gian nhân đạo” quy tụ quy mô lên tới 100 gian hàng của hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và tổ chức từ thiện đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước như Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình… Điểm nhấn tạo nên sức sống và tính ưu việt của mô hình này chính là cơ chế vận hành xã hội hóa 100%, không phụ thuộc vào ngân sách nhà nước mà khơi dậy tinh thần tự nguyện, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính hệ thống Hội ở cơ sở.

Gian hàng của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tại không gian sự kiện. Ảnh: Thu Dung

Bên cạnh sự đồng hành của Trung tâm Dịch vụ nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, không gian sự kiện còn có sự góp mặt trực tiếp của các gian hàng do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ các xã, phường trên địa bàn Thủ đô cùng các tỉnh lân cận trực tiếp đảm nhận. Cách tổ chức này vừa giúp giảm tối đa chi phí vận hành, vừa biến mỗi gian hàng thành một “điểm chạm” nhân ái, nơi cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ cơ sở trực tiếp tham gia kết nối cung - cầu, quảng bá sản vật địa phương và gây quỹ phục vụ hoạt động an sinh ngay tại cộng đồng.

Tính linh hoạt và sự gắn kết chặt chẽ với cơ sở còn thể hiện rõ qua cách thức tổ chức xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện. Thay vì tổ chức một hội chợ thương mại đơn thuần, Ban tổ chức đã phối hợp nhịp nhàng với UBND xã Thiên Lộc cùng các đoàn thể, đội văn nghệ thôn, tổ dân phố để biến Quảng trường xã thành một ngày hội văn hóa - nhân đạo đa sắc màu.

Người dân đến đây không chỉ để tham quan, mua sắm các đặc sản nổi tiếng như miến làng So, nem Phùng, cốm Mễ Trì, chè sen Tây Hồ, xôi chè Phú Thượng, bánh tẻ Phú Nhi, chả mực Quảng Ninh hay thịt trâu Tây Bắc, mà còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng thiết thực: Từ hiến máu tình nguyện, cho đến các trò chơi dân gian tương tác đa lứa tuổi, những đêm giao lưu văn nghệ quần chúng cho đến các đợt trao quà trực tiếp cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ “trao con cá” đến “trao cần câu” bền vững

Giá trị cốt lõi làm nên chiều sâu nhân văn của mô hình “Không gian nhân đạo” nằm ở tư duy chuyển dịch từ hỗ trợ nhất thời sang kiến tạo sinh kế lâu dài. Trong tổng số 100 gian hàng tại Quảng trường xã Thiên Lộc, Ban tổ chức dành vị trí trang trọng để trưng bày, giới thiệu những sản phẩm thủ công, hàng tiêu dùng do chính các cơ sở sản xuất của người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn làm ra.

Ở đây, ranh giới giữa người đi làm từ thiện và người thụ hưởng được xóa nhòa bằng sự trân trọng giá trị lao động. Người tiêu dùng đến mua sắm không mang tâm lý ban phát, mà lựa chọn những sản phẩm chất lượng, thiết thực với đời sống; còn những người khuyết tật, người yếu thế có cơ hội đưa thành quả lao động của mình tiếp cận trực tiếp với thị trường, quảng bá thương hiệu và mở rộng đầu ra. Đúng như thông điệp xuyên suốt của chương trình: “Mỗi món hàng được mua là một sinh kế được tiếp sức. Mỗi hành động sẻ chia là một yêu thương được lan tỏa”.

Hiệu quả kép của mô hình còn được khẳng định qua sự cộng hưởng giữa phát triển kinh tế địa phương và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thông qua việc kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản truyền thống của 26 tỉnh, thành phố và các xã, phường của Hà Nội, chương trình tạo ra dòng chảy thương mại lành mạnh, qua đó huy động nguồn lực từ chính các doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng để quay trở lại chăm lo cho người nghèo, tuyên dương và tri ân các nhà hảo tâm ngay trong khuôn khổ sự kiện.

Từ thực tiễn triển khai tại xã Thiên Lộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, có thể thấy mô hình “Không gian nhân đạo - Lan tỏa sinh kế” của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã mở ra một hướng đi mới mẻ, bài bản và giàu sức sống. Khi công tác nhân đạo được đặt đúng vào trung tâm đời sống cộng đồng, vận hành linh hoạt bằng cơ chế xã hội hóa minh bạch và lấy sinh kế bền vững làm thước đo, mỗi hoạt động thiện nguyện sẽ không chỉ dừng lại ở những phần quà trao tay, mà thực sự trở thành động lực giúp người yếu thế tự tin vươn lên, góp phần bồi đắp nét đẹp nhân ái, nghĩa tình của người Hà Nội./.

Những điểm nhấn của “Không gian nhân đạo - Lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng” năm 2026 Thời gian và địa điểm tổ chức: Chương trình diễn ra liên tục trong 3 ngày, từ ngày 20 đến hết ngày 22-11-2026, tại Quảng trường xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. Trong hai ngày đầu (20 và 21-11), khu vực gian hàng mở cửa đón khách đến 21 giờ tối; riêng ngày bế mạc (22-11), các hoạt động trưng bày diễn ra đến 17 giờ chiều.

Quy mô kết nối vùng miền: Sự kiện quy tụ 100 gian hàng với sự tham gia của hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức từ thiện đến từ 26 tỉnh, thành phố trên cả nước (như Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình...). Tại đây giới thiệu hàng trăm mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản trứ danh ba miền như: miến làng So, nem Phùng, cốm Mễ Trì, chè sen Tây Hồ, xôi chè Phú Thượng, bánh tẻ Phú Nhi, nem chua Thanh Hóa, chả mực giã tay Quảng Ninh, thịt trâu Tây Bắc... cùng nhiều sản phẩm thủ công do chính người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn làm ra.

Lịch trình các hoạt động cộng đồng tiêu biểu: Ngày 20-11-2026: Tổ chức các gian hàng, phục vụ nhân dân. Lễ khai mạc chính thức (19 giờ tối) với các tiết mục văn nghệ chào mừng, trao quà nhân đạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và tham quan khu trưng bày sản phẩm.

Ngày 21-11-2026: Ngày hội giao lưu văn hóa với chuỗi trò chơi cộng đồng tương tác đa lứa tuổi (bắt đầu từ 9 giờ sáng); biểu diễn văn nghệ quần chúng của các thôn, tổ dân phố, câu lạc bộ địa phương vào buổi chiều và đêm giao lưu, trao quà an sinh xã hội (từ 20 giờ tối).

Ngày 22-11-2026: Tiếp tục các hoạt động giao lưu trò chơi cộng đồng (từ 9 giờ sáng) và biểu diễn văn nghệ địa phương (từ 13 giờ chiều); tổ chức lễ tuyên dương, trao biểu trưng tri ân các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đồng hành, trao quà nhân đạo và bế mạc chương trình vào lúc 17 giờ.