Không gian nghệ thuật đương đại bên hồ Hoàn Kiếm
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đang diễn ra sôi động tại 5 cụm không gian trọng điểm của Thủ đô, kỳ vọng thu hút 500.000 lượt khách tham quan. Tại tâm điểm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm - nơi vừa trở thành “Quảng trường Sáng tạo”, sự kiện không chỉ hội tụ nghệ thuật đương đại, mà còn kết nối liên ngành để đưa di sản và nghề thủ công truyền thống đến gần hơn với đời sống đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khong-gian-nghe-thuat-duong-dai-ben-ho-hoan-kiem-246261117062909533.htm