Không gian nghệ thuật 'Dải lụa ký ức' bên hồ Hoàn Kiếm

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

Phối cảnh cầu cạn “Dải lụa ký ức” tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ hồ Gươm.

Đây là công trình trang trí nghệ thuật trong không gian công cộng, phục vụ người dân và du khách tham quan, đi dạo, ngắm cảnh, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm.

"Dải lụa ký ức" kết hợp tuyến đi bộ lắp ghép tạm thời với hệ thống chiếu sáng và các khung gương nghệ thuật, tạo thêm những điểm dừng chân và góc nhìn mới về hồ Hoàn Kiếm. Công trình được kỳ vọng góp phần làm phong phú trải nghiệm của cộng đồng tại không gian văn hóa, lịch sử gắn bó với đời sống người dân Thủ đô qua nhiều thế hệ.

“Dải lụa ký ức” tạo điểm nhìn mới bên hồ Hoàn Kiếm.

Điểm nhấn của công trình là tuyến đi bộ uốn lượn như một dải lụa giữa những tán cây ven hồ. Tuyến đường được thiết kế chuyển hướng theo hệ thống cây xanh hiện hữu và nâng nhẹ khỏi mặt đất, giúp hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ của các cây lớn, đồng thời duy trì sự liên tục của cảnh quan bên dưới.

Công trình góp thêm một điểm dừng chân và trải nghiệm trong hành trình khám phá hồ Hoàn Kiếm.

Các đoạn chuyển hướng và khoảng mở trên tuyến tạo thành những điểm dừng để người dân, du khách trò chuyện, quan sát và chụp ảnh. Từ những vị trí khác nhau, mặt nước hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa và cảnh quan xung quanh được mở ra dưới những góc nhìn mới. Những hình ảnh và khoảnh khắc được lưu giữ tại đây cũng là nguồn cảm hứng cho tên gọi "Dải lụa ký ức".

Các hạng mục của công trình được lắp ghép nhằm phục vụ hoạt động trang trí, tham quan và trải nghiệm trong thời gian trưng bày. Sau khi kết thúc, toàn bộ hạng mục sẽ được tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng khu vực.

Không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" được UBND phường Hoàn Kiếm giới thiệu tới người dân và du khách nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Công trình góp thêm một điểm dừng chân và trải nghiệm trong hành trình khám phá hồ Hoàn Kiếm, nơi cảnh quan lịch sử và đời sống đô thị Hà Nội cùng hiện diện trong một không gian công cộng đặc trưng của Thủ đô.