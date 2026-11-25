Những quyết sách mới tạo không gian đột phá cho phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Những chính sách mở "đường băng"

Năm học 2026-2027, lần đầu tiên cơ chế thí điểm đổi mới riêng biệt ở cả 4 nội dung từ đội ngũ, hoạt động giáo dục, tài chính đến quản trị nhà trường được Thành phố Hồ Chí Minh trao cho các cơ sở giáo dục theo mô hình giáo dục đặc thù bao gồm trường thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế và trường thực hiện chương trình tích hợp, chương trình nước ngoài (với trường công lập).

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang xây dựng hàng loạt nghị quyết, chính sách tạo cơ chế mở đường cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo như: Nghị quyết cơ chế phát triển toàn diện học sinh; Nghị quyết chính sách học bổng, ưu đãi cho học sinh, giáo viên có thành tích đặc biệt; quyết định về liên kết giáo dục giữa trường công lập, tư thục với cơ sở giáo dục nước ngoài… Nếu được thông qua, đây được xem là những chính sách mở để giáo dục Thành phố mở "đường băng", "cất cánh" ngang với tiềm năng, xác định vị thế dẫn dắt.

Thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu cao cho giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh khi xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố phục vụ yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Thành phố, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đất nước.

Có thể thấy, những chính sách mở "đường băng" của Thành phố Hồ Chí Minh đang cụ thể hoá Nghị quyết 71/NQ-TW vào đời sống giáo dục đầy hiệu quả. Nghị quyết Nghị quyết 71/NQ-TW nêu rõ: Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế.

Tạo đột phá về nguồn lực, động lực và không gian mới cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng. Đồng thời nhấn mạnh "đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả" là một trong những giải pháp để "đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo".

Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ học.

Không gian mới sau quá trình tái cấu trúc

Sau sắp xếp, quy mô mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh được tinh gọn đáng kể, giảm hơn 32% đầu mối quản lý giáo dục công lập.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, tinh gọn về quy mô đầu mối song quá trình tái cấu trúc đã mở ra không gian phát triển mới lớn chưa từng có cho giáo dục Thành phố.

Trước hết, sắp xếp đã làm thay đổi phương thức vận hành hệ thống giáo dục, từ cách tiếp cận quản lý sang quản trị và phát triển nhà trường. Đặc biệt, giúp tận dụng chung cơ sở vật chất, đồng thời tạo thuận lợi trong công tác điều hành và tổ chức hoạt động giáo dục.

"Một ngôi trường sau sắp xếp có thể có quy mô lên đến vài ngàn học sinh, đội ngũ lên tới hàng trăm giáo viên, phân lẻ ở nhiều điểm trường. Nếu cán bộ quản lý vẫn điều hành nhà trường bằng tư duy quản lý trước đây, co cụm theo từng trường, thì không thể vận hành.

Thay vào đó đòi hỏi phải đổi mới tư duy, nhận thức, từ quản lý sang quản trị, vận hành bằng chiến lược. Để làm sao, học sinh và giáo viên ở các điểm trường sẽ cùng được thụ hưởng về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, điều kiện giáo dục. Giáo viên cùng có cơ hội được nâng đỡ chuyên môn, phát triển năng lực, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhà trường", NGƯT Nguyễn Văn Ngai phân tích.

Sau sáp nhập cùng Trường Tiểu học Duy Tân, năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 59 lớp với gần 2.200 học sinh, 94 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân cho biết, quy mô trường sau hợp nhất lớn gấp đôi so với trước đây, lại được chia thành 2 điểm trường, mở ra không gian phát triên mới rất đa dạng cho cả thầy và trò nhà trường. Với tiềm lực về cơ sở vật chất, đội ngũ sẵn có là tiền đề để từng bước kiến tạo hoạt động giáo dục, mang đến những thụ hưởng cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

"Ngay đầu năm học, nhà trường đã gấp rút hoàn thiện về cơ sở vật chất cho điểm trường phân hiệu, với 6 ti vi tương tác đa điểm chạm, tạo điều kiện để thầy cô cùng hoà nhịp chung đôi mới. Đặc biệt, chúng tôi tăng cường bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ về cả năng lực chuyên môn và xây dựng văn hoá nhà trường, để hướng tới mục tiêu không chỉ cùng "chắc tay" về chuyên môn mà cong cùng chung văn hoá phát triển, kiến tạo nhà trường", bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt chia sẻ.

Tương tự, ông Hà Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận chia sẻ, năm học đầu tiên với quy mô giáo dục mới đã không chỉ mở rộng thêm không gian vật lý về môi trường giáo dục cho học sinh, học sinh được cùng thụ hưởng nhiều hơn, mà còn tạo động lực để đội ngũ sáng tạo, phát triển chuyên môn.

Ngay năm học đầu tiên vận hành theo quy mô mới, 81 lớp trong toàn trường đã được trang bị đầy đủ máy lạnh, ti vi/máy chiếu. Đội ngũ được tập huấn, chia sẻ, nâng đỡ chuyên môn… Đặc biệt, tình trạng thiếu giáo viên cơ bản đã được khắc phục, các hoạt động giáo dục cho học sinh trở nên đa dạng, phong phú hơn.

Ông Hà Thanh Hải dẫn chứng, trước đây, cơ sở vật chất chỉ gói gọn trong một trường, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện đặc thù của phụ huynh, công tác xã hội hoá giáo dục, tư duy quản trị của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Do vậy, có khi cùng chung một địa bàn phường nhưng học sinh mỗi trường lại có môi trường, điều kiện học tập khác nhau.

Hiện nay, với quy mô hợp chung, cơ sở vật chất dùng chung, do vậy học sinh có điều kiện tốt hơn để học tập, phát triển phẩm chất, tăng cường trải nghiệm. Cũng như vậy, thầy cô cũng có nhiều điều kiện tốt hơn để dạy và học, phát triển chuyên môn khi không chỉ thụ hưởng về cơ sở vật chất mà còn có điều kiện để học hỏi thêm từ những đồng nghiệp giỏi.

"Khi mạnh hơn về đội ngũ, về cơ sở vật chất, nhà trường có điều kiện để tổ chức đa dạng thêm các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

Công tác quản trị cũng được thay đổi theo hướng ứng dụng công nghệ để thúc đẩy sự phát triển. Quy mô lớn hơn nhưng vẫn chung một thước đo đánh giá về chất lượng giáo dục, khi lấy sự hài lòng của phụ huynh và sự hạnh phúc, phâm chất của học sinh làm đích đến, chúng tôi hiện đang cùng nhau tạo dựng bản sắc giáo dục nhân văn, hiện đại", ông Hà Thanh Hải nhấn mạnh.