Chủ tịch UBND phường Thiên Hương Nguyễn Công Diễn nghe thuyết trình phương án tổng mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Dự án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Cơ sở 2)

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND phường đã nghe đơn vị tư vấn và đại diện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam báo cáo thuyết trình tổng thể về phương án quy hoạch tổng mặt bằng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của dự án.

Phương án thiết kế tập trung vào các định hướng chiến lược cụ thể kiến trúc hiện đại, đồng bộ; đảm bảo đầy đủ các phân khu chức năng (khu giảng đường, nghiên cứu khoa học, trung tâm thực hành, khu nội trú và thể thao) hiện đại, đáp ứng quy chuẩn giáo dục đại học quốc tế. Cảnh quan xanh, văn minh, bền vững; tối ưu hóa diện tích cây xanh, mặt nước và không gian mở, kết nối hài hòa với hạ tầng giao thông và kiến trúc chung của phường Thiên Hương. Kết nối hạ tầng đô thị, đảm bảo các giải pháp đấu nối giao thông, thoát nước, xử lý môi trường và an toàn lưới điện đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó vào ngày 18/8, UBND phường Thiên Hương đã trao quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở 2 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam trên địa bàn phường Thiên Hương, TP Hải Phòng. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển không gian đô thị kết hợp giáo dục chất lượng cao của thành phố.

Phương án tổng thể dự án cơ sở 2 trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Quy hoạch tỷ lệ 1/500 định hình rõ nét mạng lưới giao thông, khu vực chức năng, hệ thống cây xanh và công trình công cộng xung quanh dự án, đảm bảo sự kết nối hạ tầng đồng bộ giữa nhà trường và khu dân cư hiện hữu.

UBND phường Thiên Hương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự để chủ đầu tư sớm triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất.

Việc xây dựng cơ sở 2 hiện đại, đạt chuẩn quốc tế của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ tạo sự đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc cảnh quan, phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành kinh tế biển và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao giá trị đất đai và chuyển dịch cơ cấu dịch vụ tại phường Thiên Hương, cùng như phát triển đô thị TP Hải Phòng.