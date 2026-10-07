Không gian khởi nghiệp phải là điểm tựa biến ý tưởng thành sản phẩm

Đây là đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp Ngô Huỳnh Quang Thái tại Lễ ra mắt Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số diễn ra sáng 7/10.

Ban Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số nhận quyết định thành lập Trung tâm và hoa chúc mừng.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh công bố quyết định thành lập Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Đây là bước đi cụ thể để biến những chủ trương lớn của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành hành động thiết thực. Trung tâm phải thực sự là không gian kết nối và ươm tạo, cung cấp không gian làm việc chung, hỗ trợ pháp lý, thông tin thị trường, kết nối tài chính, đầu tư, cố vấn, truyền thông cho các ý tưởng dự án khởi nghiệp, là điểm tựa biến ý tưởng thành sản phẩm, biến sản phẩm thành doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Quy tắc hoạt động là lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, giữ vai trò là chất kết dính trong mối liên hệ giữa doanh nghiệp, viện, trường, tổ chức trung gian, cơ quan nhà nước và cộng đồng. Trung tâm phải gắn kết đổi mới sáng tạo với chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, mọi hộ kinh doanh để đánh giá mức độ chuyển đổi số, tiếp cận nền tảng số, giải pháp công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, thúc đẩy thử nghiệm có kiểm soát mô hình mới chưa có tiền lệ. Trung tâm tiếp cận được thị trường, phát triển được thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết quả cung cầu trong công nghệ, hỗ trợ sở hữu trí tuệ, gắn các sản phẩm chủ lực và thế mạnh nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Trung tâm được bố trí các khu vực làm việc chung, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, kết nối cộng đồng, ươm tạo, thử nghiệm sản phẩm, hội trường đa chức năng; khối ươm tạo được trang bị máy móc, thiết bị phục vụ thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển sản phẩm giúp các ý tưởng và sản phẩm được kiểm chứng, hoàn thiện, nhất là các sản phẩm gắn với lợi thế của tỉnh như nông nghiệp, chế biến và các lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng khoa học, công nghệ.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tham quan khu trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tại Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để Trung tâm hoạt động hiệu quả, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Huỳnh Quang Thái đề nghị UBND các xã, phường kịp thời phát hiện, giới thiệu những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp trong nhân dân, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tới từng cộng đồng dân cư, doanh nghiệp; chủ động đặt bài toán thực tiễn, đồng hành đầu tư, đặt hàng nghiên cứu và trở thành nơi đón nhận các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Các trường đại học đồng hành trong đào tạo, cung cấp tri thức, chuyên gia, đưa kết quả nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm đến với thị trường và cuộc sống...

Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đặt tại đường Nguyễn Quang Diêu, phường Cao Lãnh.

Bà Lê Thị Kim Loan, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh cho biết, không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được định hướng là nơi tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp, kết nối các nguồn lực để hình thành, thử nghiệm, hoàn thiện và lan tỏa giải pháp, sản phẩm và mô hình có giá trị; hướng đến tạo ra môi trường mà ở đó, nhu cầu thực tiễn có thể tìm được giải pháp công nghệ, kết quả nghiên cứu có thể tìm được doanh nghiệp để ứng dụng, sản phẩm có thể tìm được chuyên gia để hoàn thiện, dự án tiềm năng có thể tiếp cận nguồn lực đầu tư. Từ nay đến cuối năm 2026, Trung tâm sẽ tập trung xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, viện, trường, doanh nghiệp nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Trung tâm phấn đấu thu hút tối thiểu 8 doanh nghiệp, nhóm dự án sử dụng khu làm việc chung; hình thành mạng lưới 30 - 40 chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ; lựa chọn, hỗ trợ 3 - 5 doanh nghiệp, dự án có sản phẩm phù hợp thử nghiệm, hoàn thiện tại khối ươm tạo. Trung tâm cũng từng bước tổ chức các hoạt động tư vấn, tọa đàm, kết nối chuyên gia, kết nối công nghệ, trình diễn và thử nghiệm giải pháp, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, kết nối doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu, kết nối đầu tư và mở rộng thị trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dự án, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo; ứng dụng các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo phù hợp để tăng khả năng kết nối, chia sẻ nguồn lực.