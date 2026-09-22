Không gian kết nối tại mô hình 'Cà phê việc làm'

Trao quyết định thành lập và ra mắt Ban chủ nhiệm "Cà phê việc làm" ở phường Vị Thanh. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Từ một điểm tư vấn việc làm, mô hình được kỳ vọng trở thành địa chỉ thường xuyên để người lao động, nhất là hội viên phụ nữ, tìm kiếm cơ hội việc làm, học nghề và định hướng sinh kế phù hợp.

Thêm một cánh cửa tiếp cận thông tin

Trong số những người tìm đến “Cà phê việc làm” có chị Phạm Thị Hồng, ở khu vực 1, phường Vị Thanh. Không có bằng cấp, chị đến đây với mong muốn khá giản dị là tìm hiểu xem hiện nay có công việc nào phù hợp thì đăng ký làm.

Ở tuổi 45, việc tìm một công việc phù hợp với người không có bằng cấp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, khi biết địa phương có mô hình “Cà phê việc làm”, chị Hồng đến trực tiếp để tìm hiểu thông tin tuyển dụng, xem những công việc nào không đòi hỏi bằng cấp và phù hợp với khả năng của mình.

Với những trường hợp như chị Hồng, giá trị của “Cà phê việc làm” trước hết nằm ở việc mở thêm một cánh cửa tiếp cận thông tin. Thay vì tự mình tìm kiếm việc làm một cách rời rạc, người lao động có thể đến đây để được tư vấn, biết doanh nghiệp nào đang tuyển dụng, công việc nào phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân.

Ông Châu Mạnh Hiếu, Giám đốc Trung tâm đào tạo Công ty cổ phần nhân lực quốc tế Hưng Thịnh phát biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Không chỉ người lao động tìm đến “Cà phê việc làm” để tìm cơ hội, doanh nghiệp cũng có thêm một kênh tiếp cận trực tiếp với nguồn nhân lực. Theo ông Châu Mạnh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Hưng Thịnh, mô hình này có ý nghĩa ở chỗ tạo ra sự kết nối giữa “người cần việc và nơi cần người”.

Theo ông Hiếu, nhu cầu tuyển dụng và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện khá đa dạng, từ các công việc như giặt sấy công nghiệp, lắp ráp đến nông nghiệp. Điều quan trọng là người lao động cần được cung cấp thông tin đầy đủ, được tư vấn để lựa chọn công việc, thị trường và chương trình phù hợp với khả năng, điều kiện của mình.

Một trong những vấn đề người lao động quan tâm khi đi làm việc ở nước ngoài là sau thời gian hợp đồng có thể tích lũy được bao nhiêu. Ông Hiếu chia sẻ, với một số trường hợp, sau khoảng 3 năm làm việc, trừ các khoản chi phí, người lao động có thể tích lũy khoảng 600 triệu đồng; nếu cộng thêm các khoản khác, mức tích lũy có thể khoảng 700 - 800 triệu đồng. Đây là thông tin tham khảo được doanh nghiệp đưa ra, mức thực tế còn phụ thuộc vào công việc, thu nhập, chi phí và khả năng tiết kiệm của từng người lao động. Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ đồng hành, hỗ trợ người lao động trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng làm việc ở nước ngoài. Sự hỗ trợ này, cùng với tư vấn trước khi đi, được kỳ vọng giúp người lao động có thêm sự yên tâm khi lựa chọn con đường làm việc ở nước ngoài.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, “Cà phê việc làm” vì thế không chỉ là nơi giới thiệu một danh sách công việc. Đây còn là điểm gặp gỡ để doanh nghiệp trình bày nhu cầu tuyển dụng, người lao động tìm hiểu điều kiện làm việc, thu nhập và những yêu cầu cụ thể trước khi quyết định. Một bên cần việc, một bên cần người, khi hai nhu cầu gặp nhau trong một không gian thông tin minh bạch và tư vấn trực tiếp, cơ hội kết nối sẽ trở nên cụ thể hơn. Đây cũng là giá trị mà mô hình “Cà phê việc làm” đang hướng tới.

Thêm lựa chọn công việc phù hợp

Bà Võ Thị Hồng Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Vị Thanh, Chủ nhiệm mô hình "Cà phê việc làm phường Vị Thanh" phát biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: Duy Khương /TTXVN

Bà Võ Thị Hồng Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vị Thanh, Chủ nhiệm mô hình Cà phê việc làm phường Vị Thanh cho biết, Hội xây dựng mô hình với phương châm “Gần gũi để lắng nghe, kết nối để đồng hành, thông tin để lựa chọn, việc làm để vươn lên”. Thông qua mô hình, Hội mong muốn tạo nên một không gian cởi mở, thân thiện, để người lao động có thể mạnh dạn chia sẻ nhu cầu, nguyện vọng, khả năng và những khó khăn trong quá trình tìm việc; từ đó được tư vấn, định hướng và kết nối với những cơ hội phù hợp.

Đặc biệt, sự phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ sẽ là điều kiện quan trọng để mô hình từng bước cung cấp cho người lao động những thông tin thiết thực về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, học nghề, tư vấn nghề nghiệp, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các nội dung liên quan đến thị trường lao động. Qua đó, góp phần giúp người lao động tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn và có thêm cơ sở để lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, trình độ, hoàn cảnh và nhu cầu của bản thân.

Bà Trần Xuân Duyên, Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ "Việc làm thành phố Cần Thơ", phát biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo bà Trần Xuân Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, mô hình “Cà phê việc làm” được hình thành với mong muốn đưa hoạt động dịch vụ việc làm đến gần người dân hơn, trong một không gian mở, thân thiện, dễ tiếp cận. Tại đây, người lao động không chỉ được cung cấp thông tin tuyển dụng mà còn được tư vấn chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, kỹ năng tìm việc; được giới thiệu việc làm trong nước, giới thiệu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có điều kiện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp.

Mô hình còn hướng đến hỗ trợ những nhóm lao động cần được quan tâm nhiều hơn như phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, lao động nữ thất nghiệp và lao động từng đi làm việc ở nước ngoài trở về địa phương; qua đó góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Điều Trung tâm kỳ vọng nhất là “Cà phê việc làm” không chỉ dừng lại ở một buổi ra mắt hay một điểm tư vấn, mà phải trở thành một địa chỉ kết nối việc làm thường xuyên, tin cậy của người dân trên địa bàn phường Vị Thanh. Vì vậy, phiên giao dịch việc làm đặc biệt này sẽ được duy trì hằng tháng; đồng thời, Trung tâm phối hợp với địa phương tiếp tục theo dõi nhu cầu của người lao động, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ sau tư vấn để từng bước chuyển từ “được tư vấn” sang “có cơ hội việc làm” và “có được việc làm ổn định”.

Quang cảnh ra mắt mô hình “Cà phê việc làm phường Vị Thanh”. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ cam kết tiếp tục cung cấp thông tin thị trường lao động kịp thời; huy động doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tham gia theo định kỳ; bố trí đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ người lao động và phối hợp chặt chẽ với địa phương để nâng cao hiệu quả của mô hình.

Như vậy, từ một nhu cầu rất cụ thể “có việc gì thì làm” quá trình tư vấn có thể giúp người lao động chuyển sang một lựa chọn rõ ràng hơn làm công việc gì, ở đâu, yêu cầu ra sao và cơ hội gắn bó thế nào. Đó cũng chính là ý nghĩa mà mô hình hướng tới, không chỉ cung cấp thông tin mà từng bước giúp người lao động tìm được một công việc phù hợp, một nghề phù hợp và một hướng sinh kế phù hợp với hoàn cảnh của mình. Và từ một không gian nhỏ, mô hình đang hướng tới một mục tiêu lớn hơn là đưa dịch vụ việc làm đến gần người dân, để thông tin chính thống không còn xa lạ, để doanh nghiệp có thêm kênh tìm kiếm lao động và để người lao động có thêm một địa chỉ tin cậy khi cần tìm việc, học nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

“Cà phê việc làm” vì thế không chỉ là một điểm hẹn mà đang là nơi gặp gỡ của nhu cầu và cơ hội; nơi thông tin được chia sẻ, nguyện vọng được lắng nghe và những lựa chọn nghề nghiệp được mở ra. Nếu được duy trì thường xuyên và kết nối chặt chẽ giữa các bên, mô hình có thể trở thành một kênh thiết thực góp phần đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với người dân, nhất là phụ nữ trên địa bàn phường Vị Thanh và các địa phương lân cận.

Đến nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có 3 điểm “Cà phê việc làm”, gồm một điểm tại phường Vị Tân, một điểm tại phường Vị Thanh và một điểm tại phường Sóc Trăng.