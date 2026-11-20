Chương trình triển lãm và trải nghiệm "Tinh hoa hội tụ" (2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã giúp du khách tận mắt xem và mua những sản phẩm thủ công tinh xảo, đặc sắc từ các làng nghề truyền thống nổi tiếng như mây tre đan Phú Vinh, thêu Đông Cứu và gốm Bát Tràng.

Đây cũng là dịp để du khách gặp gỡ, giao lưu và trao đổi trực tiếp với nghệ nhân, thợ giỏi phía sau mỗi sản phẩm, qua đó hiểu thêm về những giá trị đã và góp phần làm nên bản sắc, tinh hoa vùng đất Thăng Long-Hà Nội.

Chương trình mở cửa từ nay đến ngày 3/1/2027, đón khách xuyên suốt hai dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)./.