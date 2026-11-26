Du khách tham quan, chụp hình tại Không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm dệt thổ cẩm. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Năm 2026 ghi dấu mốc lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk với chuỗi sự kiện sôi nổi.

Không chỉ tôn vinh di sản, sự kiện còn tạo nên cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, nơi bản sắc đại ngàn hòa quyện cùng hơi thở miền biển, góp phần khẳng định nền văn hóa Đắk Lắk phong phú, thống nhất, giàu sức sống và để lại nhiều dư âm tốt đẹp trong lòng công chúng.

Dấu ấn hội ngộ đầy bản sắc

Tại Bảo tàng Đắk Lắk, tâm điểm của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 mở ra một bức tranh đa thanh, đa sắc với Ngày hội thổ cẩm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, kết hợp trình diễn trang phục truyền thống; Chương trình “Rock và càphê;" Không gian “Di sản văn hóa càphê;" Chương trình biểu diễn “Sắc màu di sản - Tự hào Việt Nam;" Chương trình trình diễn nhạc cụ dân tộc. Điểm nhấn tạo nên sức hút đặc biệt đối với người dân và du khách chính là không gian Quảng diễn văn hóa ẩm thực vùng biển kết hợp trình diễn nghệ thuật Bài chòi.

Không khí sôi nổi của Tuần Văn hóa còn lan tỏa rộng khắp từ trung tâm Buôn Ma Thuột, phường Tân An đến khu vực phía Đông tỉnh - xứ sở “Hoa vàng trên cỏ xanh” (phường Tuy Hòa). Hàng loạt hoạt động văn hóa được tổ chức như Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I trưng bày giới thiệu 116 tác phẩm tiêu biểu; trưng bày chuyên đề “Di sản tư liệu sắc phong - Mạch nguồn lịch sử và văn hóa;" không gian thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng," Tuần phim miễn phí phục vụ đa dạng khán giả…

Lần đầu được thưởng thức trọn vẹn nghệ thuật Bài chòi ngay giữa trung tâm Buôn Ma Thuột, anh Trần Văn Ngọc (phường Tân Lập) cho hay sự kết nối giữa đại ngàn và duyên hải giúp Đắk Lắk mới có sự giao thoa văn hóa rất đặc biệt. Đến lễ hội, anh Ngọc vừa được thưởng thức ẩm thực biển, vừa nghe Bài chòi và âm vang cồng chiêng Tây Nguyên, qua đó anh càng thêm tự hào về vùng đất Đắk Lắk trù phú với càphê, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm và giàu bản sắc văn hóa.

Cùng chung cảm xúc, em Đào Huy Trung, học sinh lớp 12 Trường Trung học cơ sở -Trung học phổ thông Đông Du (phường Tân An) chia sẻ, em rất tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở vùng đất đa sắc màu văn hóa, có hương vị càphê Buôn Ma Thuột thơm ngon, nổi tiếng. Những trải nghiệm thực tế tại Tuần Văn hóa không chỉ giúp em hiểu biết sâu hơn về quê hương mà còn là nguồn tư liệu sống động để em đưa vào việc học hành của mình.

Trưng bày giới thiệu chuyên đề “Từ di sản Robusta đến tinh hoa càphê đặc sản” tại Không gian “Di sản văn hóa càphê”. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Bên cạnh khuôn viên Bảo tàng tỉnh, Không gian di sản văn hóa càphê trên tuyến đường Phan Đình Giót cũng trở thành điểm dừng chân tấp nập của du khách. Tại đây, du khách được thưởng thức càphê, chocolate miễn phí; trải nghiệm hành trình 7 trạm từ vùng trồng đến chế biến, phân loại, rang xay, pha chế và thưởng thức càphê; tìm hiểu kỹ thuật rang bằng củi, pha càphê bằng vợt; khám phá 3 nền văn minh càphê thế giới (Ottoman, Roman và Thiền); nghe giới thiệu chuyên đề “Từ di sản Robusta đến tinh hoa càphê đặc sản;" tham gia cuộc thi “Pha phin truyền thống” và trò chơi nhận diện hương vị càphê…

Từ những tri thức được gìn giữ trong vườn càphê đến kỹ nghệ chế biến và văn hóa thưởng thức, mỗi hoạt động tại sự kiện đều góp phần kể câu chuyện về con người và vùng đất Đắk Lắk. “Không gian di sản văn hóa càphê” vì thế không chỉ giới thiệu sản phẩm đặc trưng mà còn đưa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đến gần hơn với cộng đồng, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch địa phương và lan tỏa khát vọng xây dựng hình ảnh “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ càphê Robusta thế giới."

Ông Paul, du khách đến từ Nga, đánh giá đến với Không gian di sản văn hóa càphê, ông cảm thấy tuyệt vời khi được nếm thử nhiều hương vị càphê khác nhau. Bên cạnh đó, du khách còn được nghe các doanh nghiệp, hợp tác xã chia sẻ về lịch sử của cây càphê, giới thiệu các dòng càphê khác nhau. Là một người yêu thích càphê, ông Paul thấy những trải nghiệm này rất đáng giá.

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, năm 2025, “Tri thức trồng và chế biến càphê Đắk Lắk” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phát huy thành công của 9 kỳ Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột, Lễ hội lần thứ 10 năm 2027 dự kiến sẽ vận hành Phố càphê Buôn Ma Thuột và duy trì sau lễ hội. Do đó, việc tổ chức Không gian di sản văn hóa càphê nhằm góp phần thử nghiệm để hiện thực hóa Phố càphê Buôn Ma Thuột; đồng thời quảng bá sâu rộng tri thức trồng, chế biến càphê và các dòng càphê đặc trưng, tạo cầu nối để doanh nghiệp, hợp tác xã nâng tầm giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Lan tỏa giá trị

Tại Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk, nếu càphê, cồng chiêng và bài chòi kể câu chuyện văn hóa bằng hương vị và âm thanh, thì sắc màu thổ cẩm lại chinh phục công chúng bằng chiều sâu thị giác và sự tài hoa của đôi bàn tay nghệ nhân. Quy tụ hơn 30 gian hàng của các dân tộc Ê Đê, M’nông, Ba Na, Chăm, Gia Rai, Lào, Thái, Mông, Tày, Nùng… không gian trải nghiệm dệt thổ cẩm cho phép du khách trực tiếp se sợi, nhuộm màu, dệt hoa văn và giao lưu cùng nghệ nhân.

Du khách tham quan, chụp hình tại Không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm dệt thổ cẩm. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Chị Trần Thị Tuyến, du khách đến từ Hà Tĩnh, cho biết đến với Bảo tàng Đắk Lắk trong những ngày diễn ra Tuần lễ Văn hóa, chị rất thích thú khi được hòa mình vào sắc màu của các dân tộc. Được trải nghiệm các công đoạn làm ra một tấm vải và nghe nghệ nhân giải thích ý nghĩa của từng họa tiết trên trang phục truyền thống, chị Tuyến càng muốn tìm hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Đặc biệt, chị Tuyến rất ấn tượng với thổ cẩm của dân tộc Ê Đê và dân tộc M’nông vì nhìn rất thân thiện, gần gũi.

Không dừng lại ở việc trưng bày, sự kiện còn mở ra kỳ vọng về sinh kế bền vững và sự tiếp nối thế hệ cho nghề truyền thống. Từ xã Xuân Lãnh, bà Mang Thị Rớt mang đến trung tâm Buôn Ma Thuột những hoa văn thổ cẩm và trang phục truyền thống của dân tộc Chăm. Đến ngày hội thổ cẩm, bà Rớt rất vui và mong muốn giới thiệu, quảng bá, tìm thêm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm của địa phương. Đồng thời, bà Rớt mong muốn có thêm nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá thổ cẩm để thu hút giới trẻ nối nghiệp, tránh nguy cơ mai một nghề truyền thống.

Đồng quan điểm, chị H'Huyền Adrơng (buôn A, xã Ea Súp) chia sẻ sự kiện là cơ hội để chị giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Gia Rai, lan tỏa về nghề dệt thổ cẩm và giúp các nghệ nhân giao lưu, học hỏi. Bản thân chị Huyền cũng mong muốn, thông qua cách tiếp cận trực quan, giàu trải nghiệm cùng sức lan tỏa trên các nền tảng truyền thông hiện đại, nghề dệt truyền thống sẽ khơi dậy được niềm tự hào trong giới trẻ và trở thành nguồn lực nâng cao đời sống cho bà con trong buôn.

Giới thiệu sản phẩm và hoa văn, họa tiết thổ cẩm tại Không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm nghề dệt. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết, điểm nhấn lớn nhất của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm nay là phát huy giá trị truyền thống của 45 dân tộc trên địa bàn tỉnh thông qua chuỗi không gian trải nghiệm thổ cẩm, cồng chiêng, bài chòi và ẩm thực. Cùng với nhiều hoạt động đồng hành, các không gian này giúp người dân và du khách vừa tham quan, trải nghiệm vừa cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa các dân tộc. Riêng với nghề dệt thổ cẩm, các hoạt động không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh bản sắc mà còn mở ra hướng gắn kết công tác bảo tồn với tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Khép lại với nhiều dư âm tốt đẹp, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ bồi đắp đời sống tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn tạo cú hích quan trọng thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển. Sự kiện đã khẳng định rõ nét hình ảnh một Đắk Lắk mới giàu truyền thống, đa dạng bản sắc nhưng luôn năng động, sáng tạo và thân thiện, hiếu khách./.