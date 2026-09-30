Không gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh trong quá trình giải thể các trung tâm y tế

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Theo đó, ở giai đoạn 1 của đề án đã chuyển giao nguyên trạng các trạm y tế về địa phương. Giai đoạn 2 tiếp tục thực hiện chuyển giao nhân lực và sắp xếp, tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực.

Trong tổng số 22 trung tâm y tế khu vực có 7 đơn vị thực hiện giải thể gồm: Đồng Xoài, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Long Thành, Long Khánh, Định Quán, Hớn Quản. Các trung tâm còn lại được sắp xếp, nâng cấp thành bệnh viện đa khoa khu vực.

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung báo cáo những khó khăn liên quan đến nhân sự, hợp đồng lao động, tài chính, công nợ, nhà đất, tài sản, trang thiết bị, thuốc tồn kho, hồ sơ lưu trữ và việc chuyển giao hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đại diện Trung tâm Y tế khu vực Bù Gia Mập báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết việc thanh toán công nợ của các đơn vị sẽ căn cứ biên bản bàn giao để xác định đơn vị tiếp nhận. Đối với thuốc tồn, có thể lập biên bản bàn giao cho đơn vị tiếp quản, sử dụng hóa đơn của đơn vị cũ cùng biên bản bàn giao làm căn cứ.

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị khi giải thể phải xử lý tài sản, lập báo cáo tài chính, quyết toán và đối chiếu đầy đủ các tài khoản, công nợ; đồng thời xây dựng phương án xử lý các nguồn quỹ, bảo đảm giải quyết dứt điểm các khoản nợ.

Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát nhân sự, thực hiện phương án bố trí, chuyển giao; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ xử lý các hợp đồng lao động và chế độ cho người lao động.

Đối với trụ sở, đất đai, tài sản, thuốc, vật tư và thiết bị y tế, việc bàn giao được yêu cầu thực hiện theo phương án, bảo đảm đầy đủ hồ sơ và xác định rõ trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận. Các vướng mắc về thuốc tồn, công nợ và kinh phí kèm theo tiếp tục được các cơ quan liên quan hướng dẫn xử lý.

Đáng chú ý, Sở Y tế yêu cầu quá trình sắp xếp phải bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh của người dân không bị gián đoạn. Các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung tiếp nhận, chuyển giao nguyên trạng; đồng thời báo cáo những vấn đề phát sinh trước ngày 5-10-2026. Các phòng chuyên môn được yêu cầu lưu ý đề xuất kết thúc đề án trước ngày 30-10-2026.