Phú Hoà hiện đạt 5/5 tiêu chuẩn và 5/5 chỉ tiêu thành phần thành lập phường theo quy định.

Theo quy hoạch, Phú Hòa được định hướng trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tích hợp và đô thị tri thức của tỉnh An Giang và vùng động lực Đồng bằng sông Cửu Long.

Không gian đô thị xã Phú Hòa, tỉnh An Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Một góc xã Phú Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Không gian đô thị xã Phú Hòa, tỉnh An Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Nhà máy TBS tại Phú Hòa (An Giang) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép phục vụ thị trường xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Tuyến đường tỉnh 943 đi qua địa bàn xã Phú Hòa, sẽ kết nối trực tiếp tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng góp phần kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Không gian đô thị Phú Hòa đang từng bước được mở rộng, tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm xã. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Các vùng sản xuất lúa tại xã Phú Hòa (An Giang) được định hướng phát triển theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Vùng nuôi cá tra thương phẩm quy mô lớn tại xã Phú Hòa (An Giang), cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Nuôi cá tra thương phẩm tại xã Phú Hòa (An Giang) mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Đô thị Phú Hòa nằm dọc tuyến sông Long Xuyên, có lợi thế phát triển đô thị, thương mại và sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Toàn cảnh một khu vực dân cư tại xã Phú Hòa, tỉnh An Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Tuyến đường tỉnh 943 đi qua địa bàn xã Phú Hòa góp phần kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Đô thị Phú Hòa (An Giang) có tiềm năng phát triển kinh tế đa ngành, hướng đến trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của địa phương. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Phú Hòa có không gian phát triển đan xen giữa đô thị, nông nghiệp và hệ thống sông, kênh rạch đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Nông dân xã Phú Hòa (An Giang) ứng dụng máy bay không người lái trong sản xuất lúa, góp phần cơ giới hóa đồng ruộng, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Máy bay không người lái được ứng dụng trong sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Phú Hòa ( An Giang), góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN