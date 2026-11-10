Không gian đặc biệt trưng bày bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi

Video không gian trưng bày đặc biệt bảo vật Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn nghìn năm tuổi.

Những ngày này, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An) đang khẩn trương hoàn thiện không gian trưng bày bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn. Đây là một trong những điểm nhấn đặc biệt trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026, diễn ra từ ngày 17-24/11.

Theo kế hoạch, không gian trưng bày chính thức mở cửa, đón người dân và du khách từ tối 18/11. Đây là lần đầu bảo vật quốc gia này được đưa ra trưng bày rộng rãi, phục vụ người dân và du khách trong cả nước.

Điểm đặc biệt của khu trưng bày là cách bài trí được đầu tư công phu, tạo cảm giác trang nghiêm nhưng không kém phần huyền bí. Bảo vật được đặt ngay ngắn trong tủ kính chuyên dụng, ở vị trí trung tâm. Hệ thống ánh sáng, đèn LED, âm thanh nền kết hợp những làn khói mờ ảo tạo nên không gian giàu tính nghệ thuật, đưa người xem đến gần hơn với hiện vật cổ nghìn năm tuổi.

Đại diện đơn vị thiết kế cho biết tủ kính trưng bày được chế tạo riêng với hệ thống kính cường lực hai lớp, có độ trong suốt cao. Thiết kế này vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa hạn chế tác động của tia UV và các nguồn ánh sáng có thể gây ảnh hưởng đến hiện vật. Phía sau tủ kính được bố trí màn hình LED trong suốt, trình chiếu hình ảnh từ nhiều góc độ, giúp khách tham quan quan sát rõ hơn những chi tiết tinh xảo của bảo vật.

Theo hồ sơ hiện vật, Hộp đựng xá lị được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn tại xã Hồng Long (huyện Nam Đàn cũ, Nghệ An) từ năm 1985-1986. Hiện vật được xác định có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII, thuộc thời kỳ Bắc thuộc, dưới triều Đường.

Bảo vật được chế tác bằng kim loại màu vàng, có hình chữ nhật, dài 8 cm, rộng 5 cm, cao 5,5 cm, nặng khoảng 200 gram. Hiện vật gồm hai phần nắp và thân, được chế tác bằng kỹ thuật tán dập nguội.

Đặc biệt, bên trong hộp hiện còn lớp than tro chiếm khoảng 1/3 dung tích. Phía trên than tro là hai mảnh hình bán nguyệt màu trắng đục, mỏng và trong như vỏ trứng gà, được xác định là xá lị. Qua đối chiếu, các nhà nghiên cứu xác định đây là loại xá lị xương.

Không chỉ có giá trị về nghệ thuật chế tác kim loại, Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn còn là hiện vật quý, góp phần cung cấp những tư liệu quan trọng về lịch sử, văn hóa và sự hiện diện của Phật giáo trên vùng đất Nghệ An từ nhiều thế kỷ trước.

Việc giới thiệu hiện vật không chỉ mở ra cơ hội chiêm ngưỡng một tác phẩm kim hoàn cổ độc đáo mà còn giúp công chúng hiểu thêm về những dấu tích văn hóa, tín ngưỡng lâu đời trên quê hương Nghệ An.