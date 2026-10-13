Không gian đặc biệt trong khách sạn gần trăm năm tuổi ở TP.HCM

Chiều 12/10, Hotel Grand Saigon cùng Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ra mắt "Chương trình phối hợp sách và trải nghiệm văn hóa". Hai đơn vị cũng hợp tác để đưa vào hoạt động Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở khách sạn được xây dựng từ năm 1930, hiện ở địa chỉ số 8 Đồng Khởi, TP.HCM.

Tại lầu 4 của khách sạn, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bài trí trang trọng với sách, tượng Bác và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nhấn là hệ thống infographic cùng bản đồ tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Bác (1911-1941).

Chương trình có sự hiện diện của lãnh đạo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cùng nhiều du khách quốc tế ở Grand Saigon Hotel.

Trước khi bước vào lễ ra mắt chính thức, các đại biểu và khách mời dành thời gian tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Việc ứng dụng công nghệ vào không gian giúp du khách dễ dàng tiếp cận lịch sử dân tộc Việt Nam.

Hệ thống dữ liệu lưu trữ các mốc lịch sử, sự kiện cùng những câu nói tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hệ thống sách điện tử về cuộc đời, sự nghiệp của Bác và tư liệu lịch sử - văn hóa Việt Nam được tích hợp trong màn hình cảm ứng.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế ở khách sạn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Huỳnh Công Hải, Phó giám đốc Hotel Grand Saigon, khẳng định việc xây dựng các không gian văn hóa giúp du khách có thêm trải nghiệm chiều sâu về điểm đến, biến khách sạn không chỉ là nơi lưu trú mà còn là điểm khám phá lịch sử và con người TP.HCM.

Ông cho biết khách sạn phối hợp với Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM để đưa các câu chuyện, tác phẩm nghiên cứu của các học giả đến trực tiếp với người đọc . Điểm nhấn trong chuỗi sản phẩm là bộ bưu thiếp gồm 12 mẫu thiết kế, tái hiện từng chặng đường phát triển và những nét đẹp cổ xưa được gìn giữ của TP.HCM.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM (thứ ba từ phải sang), nhận định sự hợp tác giữa một đơn vị xuất bản và một khách sạn là điểm giao thoa văn hóa độc đáo khi cả hai cùng chung sứ mệnh tạo nên những trải nghiệm giúp người dân hiểu hơn về vùng đất, lịch sử và con người TP.HCM.

Ông cho rằng đằng sau mỗi công trình hay nhịp sống đô thị đều chứa đựng chiều sâu lịch sử và bên cạnh việc tham quan hay thưởng thức ẩm thực. Do đó, việc trao cho du khách một cuốn sách để đọc hay một tấm bưu thiếp mang theo câu chuyện TP.HCM sẽ giúp chuyến đi để lại những dấu ấn lâu dài.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và Hotel Grand Saigon trao quà tri ân cho nhà văn Isabelle Müller, mở màn cho chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa tại khách sạn. Ba nội dung phối hợp giữa Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và khách sạn bao gồm: phát hành bộ bưu thiếp kể chuyện Sài Gòn - TP.HCM bằng ngôn ngữ hình ảnh, trang bị nội dung số về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Không gian văn hóa và định kỳ hàng quý tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu tác giả.

Trong phần giao lưu, tác giả Isabelle Müller, có mẹ người Việt và cha người Pháp, chia sẻ cảm nhận về sự phát triển của văn hóa đọc tại Việt Nam và những góc nhìn văn hóa qua các tác phẩm của bà. Buổi trò chuyện thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế đang lưu trú tại khách sạn. Sau chương trình, du khách có thể trải nghiệm khu vực trưng bày sách theo 3 chủ đề Lịch sử - Văn hóa - Đời sống cũng như viết những dòng chữ lưu niệm lên bưu thiếp gửi tặng người thân.