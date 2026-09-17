Không gian của Phú Quý tại triển lãm trang sức hàng đầu Hong Kong

Từ 14/9 đến 20/9, Jewellery & Gem WORLD Hong Kong (JGW) trở thành tâm điểm của ngành kim hoàn quốc tế với hơn 3.000 gian hàng, quy tụ thương hiệu, nhà chế tác, nhà thiết kế cùng giới chuyên gia trang sức, đá quý đến từ nhiều thị trường trên thế giới.

Jewellery & Gem WORLD Hong Kong (JGW) quy tụ nhiều thương hiệu, nhà chế tác kim hoàn hàng đầu thế giới.

Trở lại JGW lần thứ hai, Phú Quý chọn mang tới Hong Kong một phần tinh hoa Việt, được kể bằng sự giao thoa giữa kim hoàn, sơn mài và gốm.

Gian hàng của Phú Quý tại JGW.

Hiện diện tại Premier - phân khu cao cấp nhất của triển lãm, Phú Quý gây ấn tượng bởi không gian mở, khác biệt và giàu tính nghệ thuật. Tâm điểm của thương hiệu là bức bình phong hai mặt làm từ sơn mài và gốm dài 6 m do họa sĩ Phạm Mai Châu thiết kế.

Một mặt bức bình phong tái hiện hình tượng Thanh Long bằng nét vẽ phóng khoáng, mặt còn lại kể huyền tích Chử Đồng Tử - Tiên Dung - nguồn cảm hứng của bộ sưu tập trang sức tinh tuyển “Gặp gỡ”.

Sự giao thoa giữa chiều sâu, độ bóng của sơn mài, nét mộc của gốm và ánh kim của tạo phẩm trang sức tạo nên tổng thể vừa đậm mỹ cảm Việt, vừa mang tinh thần đương đại.

Trang sức của bộ sưu tập “Gặp gỡ”.

Nổi bật giữa không gian ấy là “Gặp gỡ” - bộ sưu tập trang sức tinh tuyển lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Phú Quý chắt lọc hình ảnh giàu tính biểu tượng như dòng sông, bờ cát, con sóng và dải lụa, chuyển hóa thành đường nét, nhịp điệu và hình khối kim hoàn tinh mỹ.

Khách tham quan chiêm ngưỡng tác phẩm của Phú Quý.

Cùng với “Gặp gỡ” là loạt tạo tác mỹ nghệ chắt lọc tinh hoa từ mỹ thuật cung đình, tranh dân gian và các biểu tượng cát tường truyền thống.

Từ tượng Kỳ Lân, Ngân Mã Chiêu Tài, Long Đỉnh Phú Quý đến đồng xu, thỏi bạc mang hình tượng Thanh Long, Bồ Đề, Bát Bảo Cát Tường… các chất liệu văn hóa được tái diễn giải trên kim loại quý bằng kỹ nghệ tinh xảo, mở ra câu chuyện thú vị phía sau mỗi tạo phẩm.

Các tác phẩm của Phú Quý khai thác chiều sâu văn hóa Việt.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, JGW Hong Kong 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, nhiều người tỏ ra thích thú trước không gian trưng bày và thiết kế của tạo phẩm Phú Quý.

Một khách tham quan triển lãm chia sẻ: “Tôi cảm giác như đang bước vào một triển lãm nghệ thuật hơn là gian trưng bày trang sức thông thường. Từ trang sức, sơn mài đến gốm, mỗi chi tiết đều gợi mở câu chuyện riêng. Tôi thực sự thích thú và ấn tượng với vẻ đẹp, sự phong phú của văn hóa Việt Nam được thể hiện trong không gian này.”

Trở lại JGW Hong Kong lần thứ hai, Phú Quý kỳ vọng không chỉ mở rộng kết nối với khách hàng, đối tác và giới chuyên môn, mà còn để những tạo phẩm mang câu chuyện riêng trở thành dấu ấn nhận diện giữa hàng nghìn tên tuổi của ngành kim hoàn thế giới.

“Tôi mong khi nhắc đến Việt Nam, bạn bè quốc tế không chỉ nghĩ đến một quốc gia có thể sản xuất hay gia công trang sức tốt mà biết rằng phía sau những tạo phẩm ấy là một nền văn hóa giàu có. Nếu khách tham quan rời gian trưng bày với cảm giác vừa gặp một điều gì đó rất Việt Nam nhưng hiện đại, tinh tế và bắt nhịp với thế giới hôm nay, với tôi đó đã là một thành công”, ông Trần Hoàng Anh, Giám đốc Thương hiệu Tập đoàn Phú Quý, chia sẻ.

Giữa hàng nghìn tên tuổi tại JGW Hong Kong, Phú Quý đã khai phá thành công lối đi riêng, đồng thời góp phần đưa giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng quốc tế.