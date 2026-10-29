'Không gian cho em' – Điểm tựa tinh thần cho bệnh nhi ung thư

Đón tiếp đoàn có GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cùng các thành viên Ban Giám đốc, lãnh đạo các trung tâm, khoa, phòng và ThS.BS. Phạm Như Hiển, Trưởng dự án “Không gian cho em”.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát dự án “Không gian cho em”.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về những mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời thống nhất nội dung phối hợp tổ chức chương trình “Bứt phá Việt Nam” và lựa chọn điển hình đại diện đoàn viên, thanh niên tại điểm cầu Huế.

Chương trình “Bứt phá Việt Nam” có thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, kết nối ba điểm cầu Hà Nội, Huế và Đồng Nai. Chương trình dự kiến tôn vinh 6 điển hình, gồm 4 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, với ba chủ đề: “Dám nghĩ, dám làm”, “Nói đi đôi với làm” và “Dân là gốc”.

Không gian vui chơi, tiếp thêm động lực cho bệnh nhi

Được triển khai từ năm 2024, dự án “Không gian cho em – Space For You” hướng đến xây dựng không gian vui chơi, học tập dành cho trẻ em đang điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là bệnh nhi ung thư.

Công trình đầu tiên được đưa vào hoạt động tại tầng 7, Trung tâm Ung bướu với kinh phí hơn 150 triệu đồng. Sau đó, mô hình tiếp tục được triển khai tại tầng 4, Trung tâm Nhi.

Tại đây, các em được đọc sách, vẽ tranh, vui chơi, tham gia sinh hoạt tập thể và tổ chức sinh nhật hằng tháng, góp phần giảm căng thẳng, lo lắng trong quá trình điều trị.

Giai đoạn 2025 - 2035, BVTW Huế định hướng phát triển dự án theo mô hình “Healing Playground” – không gian vui chơi trị liệu đa giác quan, quy mô 100 - 150m² tại mỗi đơn vị.

Dự án có sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, nổi bật là bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Hội Asian Children’s Care League (ACCL), người đã gần 20 năm vận động nguồn lực hỗ trợ bệnh nhi ung thư tại BVTW Huế.

Ngoài ra, DOVE Fund trao tặng gói đồ chơi và bác sĩ Phạm Nguyên Quý trao tặng bộ truyện tranh Ehon, làm phong phú thêm không gian sinh hoạt cho trẻ.

Theo ThS.BS. Phạm Như Hiển, mô hình không chỉ tạo môi trường vui chơi lành mạnh mà còn giúp bệnh nhi thư giãn, giảm cảm giác sợ hãi, căng thẳng khi phải điều trị dài ngày. Qua đó, góp phần tạo tâm lý thoải mái, hỗ trợ quá trình thăm khám và điều trị.

Giai đoạn 2025 - 2035, BVTW Huế định hướng phát triển dự án theo mô hình “Healing Playground” – không gian vui chơi trị liệu đa giác quan, quy mô 100 - 150m² tại mỗi đơn vị.

Mô hình kết hợp vận động, sáng tạo, tương tác, thư giãn và phục hồi chức năng, với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, phục hồi chức năng và công tác xã hội.

Dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và BVTW Huế cũng trao đổi về định hướng phát triển bệnh viện, tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đồng thời xây dựng môi trường y tế hiện đại, thân thiện, lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn khảo sát thêm các địa điểm dự kiến tổ chức chương trình “Bứt phá Việt Nam”, gồm Trường THPT chuyên Quốc học - Huế và Trung tâm Văn hóa thành phố.

Việc “Không gian cho em” được lựa chọn là mô hình tiêu biểu góp phần ghi nhận những nỗ lực của BVTW Huế trong chăm sóc toàn diện người bệnh.

Từ một không gian vui chơi dành cho bệnh nhi, dự án đang từng bước hướng đến mô hình hỗ trợ kết hợp điều trị chuyên môn với chăm sóc đời sống tinh thần, lan tỏa những giá trị nhân văn trong môi trường y tế.